В Бурятии вновь выявили более 1600 заразившихся коронавирусом за сутки

Очередной ковидный рекорд установлен в республике
В Бурятии вновь побит печальный рекорд по числу заражённых коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 1615 человек.
Второй день подряд выявляют более 1600 новых заражённых. Как сообщал «Байкал-Daily», позавчера было 1603 заболевших.
Заболеваемость резко взлетела в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию омикрон-штамма. Прежде суточный прирост был очень долгое время ниже 300-т заболевших. Стремительный рост начался 22 января, когда выявили 353 заражённых (новый рекорд). 23 января уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, и вот накануне – хоть и не очень большая прибавка, но всё же новый рекорд.
Общее число случаев заражений коронавирусом с начала пандемии уже превысило 93 тысячи и сейчас составляет 93 001. Из них 47% (43 657) приходится на жителей Улан-Удэ.
Накануне выздоровел 381 пациент, ещё чуть более 200 человек дополнительно сняли с наблюдения.
Скончались за минувшие сутки семь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что из них четверо были старше 65 лет, трое – младше (но насколько точно, не раскрывается). Позавчера было четыре летальных исхода. К слову, летом, на пике третьей волны коронавируса (со штаммом «дельта») умирали более 20-ти человек. Сейчас ситуация с тяжёлым течением заболеваемости и смертностью лучше. Специалисты объясняют это массовой вакцинацией и, соответственно, выработавшимся коллективным иммунитетом.
С начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончался 2621 человек.
На утро 3 февраля в стационарах республики лечится 2041 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 195 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 128 пациентов (+8 за сутки). Из них 69 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 44 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 27 570 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 47 547 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 31 января все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. Ранее на дистант отправили студентов ссузов и вузов. Также до 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов. Ранее были введены другие ограничительные меры: от запрета банкетов до ограничения времени работы общепита до 23 часов.
С 27 января в Бурятии приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи. Стоматологи перепрофилировались и вышли в ковидные стационары.
Накануне, 2 февраля, в день Сагаалгана – наступления нового года по лунному календарю, не было никаких традиционных массовых торжеств и гуляний.
В Улан-Удэ организовали отдельные пункты для сдачи контрольных мазков на коронавирус для выздоравливающих. Такие пункты открылись в школьных спортзалах.
В Бурятии вновь выявили более 1600 заразившихся коронавирусом за сутки
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