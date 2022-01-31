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В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей

В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей
Общество,  Фото:ДРКБ
Объёмы исследований на COVID-19 увеличились в 4-5 раз

За прошедшие сутки в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ за экстренной помощью обратились 116 детей. Из них госпитализированы 36. В том числе в ковидный стационар на улице Модогоева госпитализированы 16 детей, сообщили представители ДРКБ.

По словам медиков, лаборатория ПЦР-диагностики работает напряжённом режиме. Объёмы исследований на COVID-19 увеличились в 4-5 раз. На помощь направлены сотрудники других подразделений: для регистрации, внесения данных в систему.

Медицинские работники обратились к родителям с просьбой позаботиться о здоровье свои детей. Для этого надо соблюдать несложные правила.

- Уважаемые родители, просим соблюдать простые меры: -минимизировать выходы в многолюдные заведения (магазины, езду в общественном транспорте и т.д.), носить гигиеническую маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть регулярно руки. Будьте внимательны к детям, объясните, почему надо мыть руки и нельзя трогать лицо! Только совместными усилиями мы сможем побороть эту эпидемию! – призвали работники детской больницы.

Коронавирус в Бурятии уже вторую неделю бьёт рекорды ежесуточного проста. В начале января за сутки выявляли около 120-130 больных. Сейчас же этот показатель превысил отметку в полторы тысячи – накануне было 1579 новых заражённых. Общее число случаев заражения достигло 88 247.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе введён ряд ограничений – от перевода на дистанционное обучение всех школ до сокращения работы общепита и др. 


коронавирус дети детская республиканская клиническая больница

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