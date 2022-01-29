Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минздрав Республики Бурятия (@minzdrav_03)



Здесь же дали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:

- Результаты анализов на коронавирус направляются по СМС, но не ранее, чем через сутки после их сдачи.

- Круг контактных лиц определяет Роспотребнадзор.

- Больничные листы оформляются дистанционно без посещения поликлиники по решению врача после очного или дистанционного консультирования. Статус вашего больничного листа будет доступен в личном кабинете на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

Здесь же дали- Результаты анализов на коронавирус направляются по СМС, но не ранее, чем через сутки после их сдачи.- Круг контактных лиц определяет Роспотребнадзор.- Больничные листы оформляются дистанционно без посещения поликлиники по решению врача после очного или дистанционного консультирования. Статус вашего больничного листа будет доступен в личном кабинете на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

На «горячую линию» минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило более семи тысяч обращений по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе.Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. За сутки на одного оператора приходится свыше 500 обращений, в том числе в ночное время.Диспетчеры работают в экстремально напряженных условиях, но, несмотря на это, всегда готовы ответить на вопросы людей, обратившихся на горячую линию.Заместитель главного врача территориального центра медицины катастроф Бурятия Ольга Рипп обратилась к жителям региона с просьбой не звонить в состоянии алкогольного опьянения.- Не звоните, пожалуйста, на линию 122 в состоянии алкогольного опьянения. Вы занимаете линию, а люди, которые нуждаются в помощи операторов, не могут её получить своевременно, - сказала Ольга Рипп.Также она попросила относиться с пониманием и не вываливать шквал негативных эмоций на операторов call-центра.- Весь шквал отрицательных эмоций и негатива на специалистов горячей линии не нужно. Устраиваться на работу огромной очереди и желающих нет, люди не выдерживают интенсивности работы. Министерство здравоохранения и сотрудники call-центра делают всё, чтобы люди максимально ту помощь, в которой нуждаются. Поэтому огромная просьба – проявите понимание, - продолжила Ольга Рипп.