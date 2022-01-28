Глава минздрава республики дала поручение амбулаторному звену
В Бурятии в период роста заболеваемости COVID-19 усилено наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями. На заседании очередного штаба министр здравоохранения Евгения Лудупова поручила региональному центру организации первичной медико-санитарной помощи вести постоянный мониторинг состояния жителей республики из групп риска, которые находятся на учёте в поликлиниках.
- Амбулаторному звену необходимо обеспечить постоянное наблюдение и своевременную реакцию, если есть риски. Прошу особое внимание уделить этим пациентам, обзванивать, подавать сведения об их состоянии, если нужна медицинская помощь, - озвучила поручение Евгения Лудупова.
Минздрав Бурятии ведёт ежедневный мониторинг осмотров на дому и госпитализации людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день в регистрах медицинских организаций числятся 108 тысяч жителей Бурятии, страдающих заболеваниями в хронической форме.
Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус в Бурятии в последние дни ставит всё новые рекорды. Накануне, 27 января, впервые зафиксировали свыше тысячи новых заражённых.
В Бурятии усилили наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями
Общество, Фото:
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