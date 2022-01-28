Медики будут отправлять фотографии справок родителям
В Бурятии медицинские справки детям в детские сады будут выписывать дистанционно.
После получения отрицательного результата мазка на COVID-19 медицинский работник направляет фото справки с допуском одному из родителей. О принятых мерах сообщили в пресс-службе комитета по образованию со ссылкой на решение министерства здравоохранения Бурятии.
- Родители приводят ребёнка в дошкольное учреждение с фотографией справки, а сам бумажный вариант вкладывает в учётную медицинскую документацию ребёнка, - пояснили в комитете.
Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости детей коронавирусом и для соблюдения мер социального дистанцирования.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом в Бурятии вводят новые ограничительные меры. В том числе все школы Бурятии с 31 января переходят на дистанционное обучение (за исключением 9 и 11 классов).
На сегодняшний день 152 ребёнка получают лечение от коронавирусной инфекции в стационарах, сообщили в правительстве республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в три раза.
В Бурятии справки детсадовцам будут выдавать дистанционно
Общество, Фото:
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