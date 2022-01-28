В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19









В Бурятии отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки



По данным на 28 января, завершили первичную вакцинацию 456 721 жителей Бурятии. Повторную вакцинацию начали 115 175 человек.



Накануне в управлении Роспотребнадзора



- Заболеваемость COVID-19 в республике растёт. И растёт она стремительно. Но в стационары госпитализировано всего 1337 человек (по данным на 27 января – ред.). Если вспомнить лето, когда активно распространялся штамм «дельта», тогда было развёрнуто более трёх тысяч коек. Сегодня же при таком высоком уровне заболеваемости у нас развернуто всего 1,5 тысячи коек. Главная причина – в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто ещё этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше шести месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - поясняла начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.

В Бурятии отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки впервые выявили более тысячи заражённых – 1153 человек . К примеру, в третью волну, которая была летом, ежесуточный прирост больных был только выше 300.По данным на 28 января, завершили первичную вакцинацию 456 721 жителей Бурятии. Повторную вакцинацию начали 115 175 человек.Накануне в управлении Роспотребнадзора объяснили , почему при рекордном росте заболеваемости нет тяжёлой ситуации с госпитализацией больных. Причина как раз в сформировавшемся из-за массовой вакцинации коллективном иммунитете.- Заболеваемость COVID-19 в республике растёт. И растёт она стремительно. Но в стационары госпитализировано всего 1337 человек (по данным на 27 января – ред.). Если вспомнить лето, когда активно распространялся штамм «дельта», тогда было развёрнуто более трёх тысяч коек. Сегодня же при таком высоком уровне заболеваемости у нас развернуто всего 1,5 тысячи коек. Главная причина – в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто ещё этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше шести месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - поясняла начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.

В Бурятии снизились темпы вакцинации, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своём видеообращении.- Идёт снижение числа обращений за вакцинацией. Мы – все медицинские работники – убедительно просим вас прийти и получить сегодня вакцинацию или ревакцинацию, в зависимости от сроков. Только коллективный иммунитет будет способствовать тому, что мы будем с вами успешно проходить пятую волну, - сказала Евгения Лудупова.