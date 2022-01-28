В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19

В Бурятии снизились темпы вакцинации, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своём видеообращении.
- Идёт снижение числа обращений за вакцинацией. Мы – все медицинские работники – убедительно просим вас прийти и получить сегодня вакцинацию или ревакцинацию, в зависимости от сроков. Только коллективный иммунитет будет способствовать тому, что мы будем с вами успешно проходить пятую волну, - сказала Евгения Лудупова.
В Бурятии отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки впервые выявили более тысячи заражённых – 1153 человек. К примеру, в третью волну, которая была летом, ежесуточный прирост больных был только выше 300.
По данным на 28 января, завершили первичную вакцинацию 456 721 жителей Бурятии. Повторную вакцинацию начали 115 175 человек.
Накануне в управлении Роспотребнадзора объяснили, почему при рекордном росте заболеваемости нет тяжёлой ситуации с госпитализацией больных. Причина как раз в сформировавшемся из-за массовой вакцинации коллективном иммунитете.
- Заболеваемость COVID-19 в республике растёт. И растёт она стремительно. Но в стационары госпитализировано всего 1337 человек (по данным на 27 января – ред.). Если вспомнить лето, когда активно распространялся штамм «дельта», тогда было развёрнуто более трёх тысяч коек. Сегодня же при таком высоком уровне заболеваемости у нас развернуто всего 1,5 тысячи коек. Главная причина – в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто ещё этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше шести месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - поясняла начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.