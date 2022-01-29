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Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами

Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами
Общество,  Фото:pixabay.com
Добровольцам обеспечат обед и средства индивидуальной защиты

В Бурятии жителей республики приглашают стать волонтёрами. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с COVID-19 ресурсному центру добровольчества «Добродом» требуется помощь. Только за первые дни роста заболевших выполнено более 1400 заявок. Каждый день поступают свыше 250 заявок о доставке лекарственных препаратов и продуктов питания.

Необходимы волонтёры или автоволонтёры. К ним предъявляются требования:
- ответственность;
- возраст от 18 до 35 лет;
- быть вакцинированным;
- свободное время более 6 часов в день.

Волонтёрам обеспечат обед, выдачу средств индивидуальной защиты. Автоволонтёрам предоставляется ГСМ.

- По всем вопросам можно обращаться в direct @dobrodom, по телефону 8 (3012) 37-95-29 или в РЦД «Добродом» по адресу: ул. Бабушкина, 14а, кабинет 132, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 18+
волонтеры Бурятия коронавирус добровольчество

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