Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами

Добровольцам обеспечат обед и средства индивидуальной защиты



В Бурятии жителей республики приглашают стать волонтёрами. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с COVID-19 ресурсному центру добровольчества «Добродом» требуется помощь. Только за первые дни роста заболевших выполнено более 1400 заявок. Каждый день поступают свыше 250 заявок о доставке лекарственных препаратов и продуктов питания.



Необходимы волонтёры или автоволонтёры. К ним предъявляются требования:

- ответственность;

- возраст от 18 до 35 лет;

- быть вакцинированным;

- свободное время более 6 часов в день.



Волонтёрам обеспечат обед, выдачу средств индивидуальной защиты. Автоволонтёрам предоставляется ГСМ.



- По всем вопросам можно обращаться в direct @dobrodom, по телефону 8 (3012) 37-95-29 или в РЦД «Добродом» по адресу: ул. Бабушкина, 14а, кабинет 132, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение 18+

