Бездомных собак из Якутска вывозят в Улан-Удэ









В Улан-Удэ животных временно примут в приюте «Надежда».



Теперь волонтёрам предстоит покрыть немалые долги, которые были потрачены на оплату сопровождения собак, водителя и на аренду клеток. Переезд только в одну сторону обошёлся в 100 тысяч рублей, столько же – в обратную.



В комментариях на странице зоозащитницы неравнодушные люди желают найти дома для собак: «Пусть за ваши добрые дела вам Господь помогает на всем пути», «Как хорошо, что есть на свете такие люди!», «Удачи», «Спасите, кого сможет», «Люди добрые, помогите! В Якутии им верная смерть! Надо срочно помогать!»



Видео также разместили в паблике ves_ulan_ude_. Здесь, в свою очередь, в комментариях почти не нашлось добрых слов. Почти все выражают недоумение: «Для какой цели? Что нам своих бездомных собак мало, что за очередной бред?», «А мы своих туда? Это что за бред?», «Везите обратно, своих хватает!», «Нам своих мало?!», «Ну, отлично!! У нас со своими собаками разобраться не могут, давайте ещё и якутских! Своих же мало!».



Так называемый «собачий» вопрос остро встал в Якутии после трагедии, которая случилась в декабре 2021 года. Стая бродячих животных насмерть загрызла преподавателя Северо-Восточного федерального университета. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».



После этого случая в регионе началась буквально «охота на собак». Зоозащитникам стали поступать угрозы, а бродячих животных стали незаконно травить, разбрасывая смертельные приманки, пишет tvtn.ru. По данным издания, для отлова использовали жёсткие методы в виде петель из проволоки.



- Присылаются фото и видео ловушек с «живыми приманками» в виде течных сук, которые сидят часами в маленьких клетках на морозе без еды. В мессенджерах рассылаются всевозможные предложения со способами уничтожения собак, а также объявления о плате за «голову». Цена таких услуг колеблется от 500 до 2000 рублей, - пишет tvtn.ru.



В Бурятии «собачий вопрос» стоит не менее остро. В конце 2020 года в микрорайоне Забайкальский собаки едва не загрызли насмерть 20-летнюю девушку. Они изуродовали ей лицо, буквально не оставив живого места. Уже более года горожанка проходит лечение в Москве.



В этом году уже произошло немало нападений бездомных собак на улан-удэнцев. Из недавних случаев: вечером 12 января на остановке «КПП» на Левом берегу на женщину



На этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов



- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, а люди дороже, чем собаки, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснил Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».





В Улан-Удэ животных временно примут в приюте «Надежда».Теперь волонтёрам предстоит покрыть немалые долги, которые были потрачены на оплату сопровождения собак, водителя и на аренду клеток. Переезд только в одну сторону обошёлся в 100 тысяч рублей, столько же – в обратную.В комментариях на странице зоозащитницы неравнодушные люди желают найти дома для собак: «Пусть за ваши добрые дела вам Господь помогает на всем пути», «Как хорошо, что есть на свете такие люди!», «Удачи», «Спасите, кого сможет», «Люди добрые, помогите! В Якутии им верная смерть! Надо срочно помогать!»Видео также разместили в паблике ves_ulan_ude_. Здесь, в свою очередь, в комментариях почти не нашлось добрых слов. Почти все выражают недоумение: «Для какой цели? Что нам своих бездомных собак мало, что за очередной бред?», «А мы своих туда? Это что за бред?», «Везите обратно, своих хватает!», «Нам своих мало?!», «Ну, отлично!! У нас со своими собаками разобраться не могут, давайте ещё и якутских! Своих же мало!».Так называемый «собачий» вопрос остро встал в Якутии после трагедии, которая случилась в декабре 2021 года. Стая бродячих животных насмерть загрызла преподавателя Северо-Восточного федерального университета. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».После этого случая в регионе началась буквально «охота на собак». Зоозащитникам стали поступать угрозы, а бродячих животных стали незаконно травить, разбрасывая смертельные приманки, пишет tvtn.ru. По данным издания, для отлова использовали жёсткие методы в виде петель из проволоки.- Присылаются фото и видео ловушек с «живыми приманками» в виде течных сук, которые сидят часами в маленьких клетках на морозе без еды. В мессенджерах рассылаются всевозможные предложения со способами уничтожения собак, а также объявления о плате за «голову». Цена таких услуг колеблется от 500 до 2000 рублей, - пишет tvtn.ru.В Бурятии «собачий вопрос» стоит не менее остро. В конце 2020 года в микрорайоне Забайкальский собаки едва не загрызли насмерть 20-летнюю девушку. Они изуродовали ей лицо, буквально не оставив живого места. Уже более года горожанка проходит лечение в Москве.В этом году уже произошло немало нападений бездомных собак на улан-удэнцев. Из недавних случаев: вечером 12 января на остановке «КПП» на Левом берегу на женщину напала собака, покусав за лицо . 13 января, в этом же районе на улице Кабанская, рядом с ТЦ «Абсолют» большая покусала 63-летнего мужчину. 12 января стая агрессивных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова На этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ , согласно которому больших собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, а люди дороже, чем собаки, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснил Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».

Из Якутска в Улан-Удэ отправили 57 клеток с отловленными бродячими собаками. Операцию по спасению бездомных собак организовали зоозащитники. Они утверждают, что таким образом спасают животных от неминуемой смерти.- Всех, кому небезразлична судьба якутских смертников, просим о помощи. Улан-Удэ, я понимаю, что у нас и своих собак пруд пруди, но, возможно, кто-то из вас захочет спасти именно смертника... – написала волонтёр.57 клеток с собаками из Якутии везут в столицу Бурятии фурой. Она выехала накануне, 26 января.