Глава Бурятии о запрете крупных собак на улицах: «Люди дороже»

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не вернутся. Они будут находиться под присмотром в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Такое решение власти Бурятии приняли первыми в стране.
По действующему законодательству, бродячих собак отлавливают, стерилизуют, биркуют и выпускают обратно на улицу. В приютах остаются только единицы, например, животные, нападавшие на людей. По мнению Алексея Цыденова, этого недостаточно.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, а люди дороже, чем собаки, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснил Алексей Цыденов.
Он выразил надежду на корректировку федерального законодательства, который позволит содержать в приютах для животных отловленных собак. И ещё раз подчеркнул: «Люди дороже».
Такое жёсткое решение власти Бурятии приняли из-за ряда уже произошедших печальных случаев, и чтобы не допустить новых. В Улан-Удэ в конце 2020 года стая собак напала на 20-летнюю девушку и едва не загрызла её насмерть. Особенно сильно пострадало лицо, на котором не осталось и живого места. Татьяна проходила долгое и сложное лечение в Москве, которое скоро должно возобновить.
В апреле в улусе Шэнэ-Буса страшной смертью погибла 79-летняя пенсионерка. Её до смерти искусали четыре агрессивные собаки, сбежавшие со своего участка.
В выходные в селе Домна Забайкальского края собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы. Ранее в Якутии в результате нападения собак погибла доцент Института естественных наук.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после гибели девочки в Забайкалье поручил разработать поправки в законодательство, регулирующее отлов бездомных собак. Того же просит губернатор Забайкальского края Александр Осипов, его позицию поддержали власти ряда регионов, в том числе Бурятии.