115 человек заразились коронавирусом в Бурятии за сутки

С начала пандемии ковид победили более 72 тысяч жителей
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии, стабильно снижающийся в последнее время, пока не упал ниже отметки «100». По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус выявили у 115 человек.
Для сравнения, позавчера сообщалось о 112 заражённых, а до этого о 125,130, 135, 154 и т.д. Ранее республика ушла от ежедневного прироста более чем в 200 новых больных (для сравнения, ровно месяц назад, 7 декабря, было зафиксировано 232 заболевших).
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 77 437 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (35 797) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 72 159 человек. Накануне вылечились 120 пациентов.
Скончались за минувшие сутки семь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что из них пятеро были старше 65 лет, двое – младше этого возраста (сколько им точно было лет, не раскрывается).
Всего с начала пандемии в Бурятии умерли от коронавируса 2486 человек.
Число госпитализированных снижается. Сейчас в стационарах республики получают лечение 883 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (это на 14 меньше, чем днём ранее). В отделениях реанимации лежат 126 человек (из них старше 65 лет – 80). На ИВЛ – 62 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1254 коек: занято – 883, свободна 371 койка. Занятость коечного фонда составляет 70,4%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1909 человек.
Число контактных лиц – 6081 человек.
На сегодня завершили первичную вакцинацию от ковида 443 246 человек. Повторную вакцинацию начали 82 216 жителей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 10 января школы Улан-Удэ будут работать в очном режиме.
Улан-удэнский бизнесмен Алексей Гыргенов обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой отменить QR-коды с 1 февраля.
В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма «омикрон». Штамм подтверждён у двух детей из разных семей.
115 человек заразились коронавирусом в Бурятии за сутки
Общество, Фото:
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