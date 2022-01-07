Занятия в школах возобновляются в прежнем режиме
С 10 января школы Улан-Удэ будут работать в очном режиме. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Администрации образовательных учреждений проводятся подготовительные мероприятия: санитарная обработка помещений; проверка готовности пищеблоков; проверка работоспособности рециркуляторов, термометров; будет усилен утренний фильтр: термометрия, визуальный осмотр классными руководителями, медицинскими работниками школы; будет организовано проветривание помещений во время перемен.
- В целях недопущения роста заболеваемости ОРВИ будет ограничен допуск учащихся и работников с признаками респираторных заболеваний до полного выздоровления, - отметили в комитете.
Здесь также обратились к родителям с просьбой не отправлять в школу больных или «контактных» детей.
- Если в семье имелись случаи заболевания ОРВИ или COVID-19, а также контакты с заболевшими, просьба, не приводить детей на обучение до окончания сроков заболевания или контактирования, - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», школьники города перешли на дистанционный режим обучения в конце декабря 2021 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Школьники Улан-Удэ с понедельника выходят на учёбу в очном формате
Общество, Фото:
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