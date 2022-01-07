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Школьники Улан-Удэ с понедельника выходят на учёбу в очном формате

Школьники Улан-Удэ с понедельника выходят на учёбу в очном формате
Общество,  Фото:pixabay.com
Занятия в школах возобновляются в прежнем режиме

С 10 января школы Улан-Удэ будут работать в очном режиме. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

Администрации образовательных учреждений проводятся подготовительные мероприятия: санитарная обработка помещений; проверка готовности пищеблоков; проверка работоспособности рециркуляторов, термометров; будет усилен утренний фильтр: термометрия, визуальный осмотр классными руководителями, медицинскими работниками школы; будет организовано проветривание помещений во время перемен.

- В целях недопущения роста заболеваемости ОРВИ будет ограничен допуск учащихся и работников с признаками респираторных заболеваний до полного выздоровления, - отметили в комитете.

Здесь также обратились к родителям с просьбой не отправлять в школу больных или «контактных» детей.

- Если в семье имелись случаи заболевания ОРВИ или COVID-19, а также контакты с заболевшими, просьба, не приводить детей на обучение до окончания сроков заболевания или контактирования, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», школьники города перешли на дистанционный режим обучения в конце декабря 2021 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. 
коронавирус профилактика

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