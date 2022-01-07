Больных выявили в разных семьях
В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон». Он отличается быстрым распространением по сравнению с другими известными штаммами COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
Штамм подтверждён у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших лёгкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса.
- Несмотря на снижение в регионе общей заболеваемости COVID-19 и лёгкое течение болезни у заразившихся штаммом «Омикрон» необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности. Новый для нас штамм распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого. Соответственно, заражается все больше людей. Напоминаю, что даже в праздничные дни у жителей Иркутской области есть возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация по-прежнему считается самым надёжным способом профилактики этого заболевания. Тем же, кто уже прошёл вакцинацию, через полгода необходимо ревакцинироваться, - прокомментировала ситуацию осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.
Минздрав Бурятии участвовал в совещании под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
6 января состоялся штаб минздрава страны по борьбе с коронавирусом. Ожидается новая волна коронавирусной инфекции штамма «Омикрон», сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.
- Напоминаем о важности вакцинации и ревакцинации против COVID-19. Пункты вакцинации работают все праздничные дни. Берегите своё здоровье и здоровье близких! Будьте здоровы! – сообщили в минзраве.
В Иркутске выявили два случая заболевания «омикроном»
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