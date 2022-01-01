Прощай, 2021-й: Каким Бурятия запомнит ушедший год

















В конце года сам глава Бурятии вновь заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Выборы, кстати, пройдут как раз в 2022-м.



Единение народа



В начале года жители Бурятии узнали историю про маленькую девочку Адису, которая родилась с диагнозом СМА-1. Её жизнь мог спасти один укол импортного препарата «Золгенсма» - самого дорогого в мире. Для молодых родителей сумма в 160 миллионов рублей оказалась огромной. Они бросили клич, и на их помощь откликнулись многие жители региона. Общими усилиями удалось собрать около 40 млн рублей. И здесь на помощь пришёл неравнодушный меценат.



Мажоритарный акционер проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владислав Свиблов помог с недостающей суммой на лекарство. Схема решения была следующей: бизнесмен прописался в Еравнинском районе, и налог с его доходов пошёл в бюджет Бурятии. После уплаченный налог родители Адисы получили из бюджета. В конце апреля Народный Хурал принял специальный закон для спасения ребёнка.



Спасительный укол девочке В дальнейшем начались перестановки чиновников. Бывший руководитель Тункинского нацпарка Алдар Доржиев возглавил министерство туризма. Прежний министр Мария Бадмацыренова, можно сказать, пошла на повышение и теперь занимается развитием туризма в рамках Корпорации Дальнего Востока. Вячеслав Дамдинцурунов оставил пост министра спорта республики и стал депутатом Государственной Думы от Бурятии по итогам выборов, которые проходили осенью. На его место назначили бывшего спортсмена, работавшего его заместителем, Ивана Козырева.В конце года сам глава Бурятии вновь заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Выборы, кстати, пройдут как раз в 2022-м.В начале года жители Бурятии узнали историю про маленькую девочку Адису, которая родилась с диагнозом СМА-1. Её жизнь мог спасти один укол импортного препарата «Золгенсма» - самого дорогого в мире. Для молодых родителей сумма в 160 миллионов рублей оказалась огромной. Они бросили клич, и на их помощь откликнулись многие жители региона. Общими усилиями удалось собрать около 40 млн рублей. И здесь на помощь пришёл неравнодушный меценат.Мажоритарный акционер проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владислав Свиблов помог с недостающей суммой на лекарство. Схема решения была следующей: бизнесмен прописался в Еравнинском районе, и налог с его доходов пошёл в бюджет Бурятии. После уплаченный налог родители Адисы получили из бюджета. В конце апреля Народный Хурал принял специальный закон для спасения ребёнка.Спасительный укол девочке поставили 23 июня в национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей минздрава России в Москве. Успехами девочки родители делятся на странице в Instagram.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМА 1- ГАРМАЕВА АДИСА (@adisa_sma1)

Точка в авиакатастрофе Ан-2



Летом, наконец, были обнаружены обломки самолёта Ан-2, который пропал 19 июля 2020 года, вылетев из села Кырен Тункинского района. Его искали год (с перерывами) в Иркутской области и Бурятии. В ход шли даже беспилотники с тепловизорами. Однако никаких существенных зацепок так и не нашлось.



Обломки с останками трупов случайно



Побег года



В августе из филиала психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали пациенты. Девять человек устроили бунт, семеро из них, осуждённых за различные преступления, сбежали через сломанное окно. Они сбросили на землю матрас, спрыгнули, перелезли через забор и скрылись в неизвестном направлении. Во время беспорядков пострадал работник диспансера. Один из пациентов напал на него, избивая кулаками и ногами, а также ударив осколком стекла по лицу.



Всех задержали в этот же день. В отношении бунтарей возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они были невменяемы. В середине декабря дело Летом, наконец, были обнаружены обломки самолёта Ан-2, который пропал 19 июля 2020 года, вылетев из села Кырен Тункинского района. Его искали год (с перерывами) в Иркутской области и Бурятии. В ход шли даже беспилотники с тепловизорами. Однако никаких существенных зацепок так и не нашлось.Обломки с останками трупов случайно обнаружили туристы 24 июля этого года. Ан-2 разбился в 27 км от места вылета – в горах в Окинском районе. Возбуждено и расследуется уголовное дело.В августе из филиала психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали пациенты. Девять человек устроили бунт, семеро из них, осуждённых за различные преступления, сбежали через сломанное окно. Они сбросили на землю матрас, спрыгнули, перелезли через забор и скрылись в неизвестном направлении. Во время беспорядков пострадал работник диспансера. Один из пациентов напал на него, избивая кулаками и ногами, а также ударив осколком стекла по лицу.Всех задержали в этот же день. В отношении бунтарей возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они были невменяемы. В середине декабря дело ушло в суд





Осуждённый года



В ушедшем году, наконец, завершилось расследование уголовного дела бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Судом он признан виновным в смертельном ДТП. Автоавария случилась 5 января 2020 года. Под колёсами автомобиля чиновника погибла 17-летняя студентка Галя, которая возвращалась домой. Жамбалова приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. При этом своей вины он так и не признал, утверждая, что за рулём находился друг, с которым они якобы поменялись машинами.



В конце года



Памяти погибших



В феврале случилось В ушедшем году, наконец, завершилось расследование уголовного дела бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Судом он признан виновным в смертельном ДТП. Автоавария случилась 5 января 2020 года. Под колёсами автомобиля чиновника погибла 17-летняя студентка Галя, которая возвращалась домой. Жамбалова приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. При этом своей вины он так и не признал, утверждая, что за рулём находился друг, с которым они якобы поменялись машинами.В конце года возбудили уголовные дела на трёх свидетелей, которые выступали по его делу. Следствие подозревает их в даче ложных показаний.В феврале случилось жуткое ДТП . На «зебре» напротив железнодорожного вокзала погибли двое 16-летний подростков – двоюродные брат и сестра. На огромной скорости их сбил 37-летний водитель «Лексуса». Как выяснилось, иномарку он угнал у родственника. Горожане приносили к месту гибели игрушки, цветы и даже писали стихотворения.





Олимпийские медали



Одним из главных достижений бурятских спортсменов в 2021 году стало их участие на Олимпиаде. Лучница Светлана Гомбоева Одним из главных достижений бурятских спортсменов в 2021 году стало их участие на Олимпиаде. Лучница Светлана Гомбоева стала серебряным призёром Олимпийских игр в командном зачёте . При этом во время квалификации Светлане стало плохо, и она потеряла сознание. Однако девушка пришла в себя, собралась и отстояла честь страны.









Уникальный спортсмен из Бурятии, родившийся без рук ног, Михаил Асташов стал двукратным чемпионом Паралимпиады и доказал, что возможности человека безграничны.



На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов взял две золотые медали в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Второе золото Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом.













Сочувствуя, помогать



Это событие можно назвать открытием года. Крематорий жители Улан-Удэ ждали много лет. В 2005 году проектом заинтересовались сразу несколько инвесторов. Однако тогда из-за отсутствия нормативной базы проект не реализовался. В конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти региона выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное». Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись. В октябре 2021 года крематорий



Конкурс могильщиков



Тогда же в октябре прошёл оригинальный профессиональный конкурс –





QR-нововведение



Пандемия коронавируса длится уже более двух лет. Так сказать, привычным ковидным ограничением стали нерабочие дни и локдауны, но во второй половине года появились новшества. Посещение торговых центров и других общественных мест стало возможным только при предъявлении QR-кода о вакцинации, недавно перенесённом заболевании, документов о медотводе или результатов ПЦР-теста.



По словам чиновников, QR-коды ускорили темпы вакцинации. Это означает, что коллективный иммунитет будет выше. Возможно, вскоре жизнь вернётся в привычное, допандемийное, русло.



Из-за угрозы распространения коронавируса в Бурятии отменялось множество мероприятий. Фестиваль «Голос кочевников» (0+) отменился буквально за месяц. Уже был известен хедлайнер фестивали – им должен был стать Вячеслав Петкун из группы «Танцы минус».



Также известные музыканты отменяли свои гастроли. К примеру, прошлой весной группа Би-2 планировала выступление в Улан-Удэ (6+), но концерт сначала перенесли, а потом вовсе отменили. Уставшие от ожидания фанаты



ЧС года



Завершился год крупной аварией на улан-удэнской ТЭЦ-1. 23 декабря здесь произошёл пожар. В результате из строя вышли четыре котла. Квартиры горожан остались без горячей воды, а в части домов заметно похолодало.



Через несколько дней аварию устранили, тепло и горячая вода вернулась в дома жителей столицы. О проблеме на ТЭЦ-1 во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным рассказала журналист телеканала «Буряад ТВ» Баярма Раднаева. Руководитель страны пообещал разобраться в сложившемся. Вскоре после этого Бурятию посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, который побывал на проблемном объекте.



Между тем произошедшим заинтересовались следователи. Возбуждено



Бурятский лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в смешанных соревнованиях вместе со спортсменкой из Якутии Степанидой Артахиновой.Это событие можно назвать открытием года. Крематорий жители Улан-Удэ ждали много лет. В 2005 году проектом заинтересовались сразу несколько инвесторов. Однако тогда из-за отсутствия нормативной базы проект не реализовался. В конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти региона выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное». Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись. В октябре 2021 года крематорий официально открыли, и он заработал Тогда же в октябре прошёл оригинальный профессиональный конкурс – по копке могил . За звание лучшего могильщика боролись 10 землекопов. Им на скорость предстояло выкопать могилу по заявленным размерам. Победитель определился уже через 50 минут. Все призёры награждены денежными призами, благодарственными письмами. Также были присуждены номинации «Пример для подражания», «За упорство», «Воля к победе».Пандемия коронавируса длится уже более двух лет. Так сказать, привычным ковидным ограничением стали нерабочие дни и локдауны, но во второй половине года появились новшества. Посещение торговых центров и других общественных мест стало возможным только при предъявлении QR-кода о вакцинации, недавно перенесённом заболевании, документов о медотводе или результатов ПЦР-теста.По словам чиновников, QR-коды ускорили темпы вакцинации. Это означает, что коллективный иммунитет будет выше. Возможно, вскоре жизнь вернётся в привычное, допандемийное, русло.Из-за угрозы распространения коронавируса в Бурятии отменялось множество мероприятий. Фестиваль «Голос кочевников» (0+) отменился буквально за месяц. Уже был известен хедлайнер фестивали – им должен был стать Вячеслав Петкун из группы «Танцы минус».Также известные музыканты отменяли свои гастроли. К примеру, прошлой весной группа Би-2 планировала выступление в Улан-Удэ (6+), но концерт сначала перенесли, а потом вовсе отменили. Уставшие от ожидания фанаты рванули в соседний Иркутск , где группа давала два концерта.Завершился год крупной аварией на улан-удэнской ТЭЦ-1. 23 декабря здесь произошёл пожар. В результате из строя вышли четыре котла. Квартиры горожан остались без горячей воды, а в части домов заметно похолодало.Через несколько дней аварию устранили, тепло и горячая вода вернулась в дома жителей столицы. О проблеме на ТЭЦ-1 во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным рассказала журналист телеканала «Буряад ТВ» Баярма Раднаева. Руководитель страны пообещал разобраться в сложившемся. Вскоре после этого Бурятию посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, который побывал на проблемном объекте.Между тем произошедшим заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».