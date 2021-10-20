Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников
45-летний житель села Челутай Заиграевского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
В судебном заседании установлено, что мужчина допускал нахождение принадлежащих ему собак без поводков и намордников вне земельного участка, где располагался арендуемый им дом. Зная об агрессивном характере собак, он не принял мер к соблюдению правил их выгула.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле не менее четырёх собак напали на 80-летнюю пенсионерку. Животные загрызли пенсионерку до смерти, она скончалась на месте происшествия.
Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, получил срок
Происшествия, Фото:
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