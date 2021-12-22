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В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера

В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Участники группового побега во время ЧП находились в состоянии невменяемости

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девяти бывших пациентов филиала психоневрологического диспансера в Новой Бряни. В августе они учинили бунт, а семеро из них (они были осуждены к принудительному лечению за различные преступления) совершили побег.

Всё произошло 21 августа. Днём в отделении принудительного лечения специального типа филиала республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района, девять пациентов учинили беспорядки. Все они были недовольны условиями содержания. Бунтующие устроили погром, сломав окна, круша и другое имущество (позже ущерб был оценён более чем в 127 тысяч рублей).

Во время беспорядков пострадал работник диспансера. Один из пациентов напал на него, избивая кулаками и ногами, а также ударив осколком стекла по лицу.

Семеро пациентов, участвовавших в беспорядках, сбежали через сломанное окно. Они сбросили на землю матрас, спрыгнули, перелезли через забор и скрылись в неизвестном направлении.

О побеге осуждённых, находившихся на принудительном лечении, жителям сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, на место происшествия выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Координацией действий по поимке беглецов занялось республиканское МВД. Алексей Цыденов также обратился к жителям с просьбой проявлять бдительность и следить за детьми.

Вскоре в федеральных СМИ появилась информация, что шестеро из семерых сбежавших были осуждены за разбой, грабёж, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, побои и вымогательство. Медики диагностировали у них шизофрению, умственную отсталость, расстройство личности.

В течение суток всех беглецов удалось поймать. Двоих из них задержали ещё днём на выезде из Новой Бряни. В восьмом часу вечера сообщили о задержании третьего, а всего через несколько минут поступила информация о задержании все остальных сбежавших. При задержании беглецы сопротивления не оказали.

Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.

- МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению, - сообщили тогда в министерстве.

На задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Были проведены судебно-психиатрические экспертизы. Они показали, что во время учинённых беспорядков и нападения на работника диспансера пациенты, и так страдающие различными психическим заболеваниями, находились в состоянии невменяемости.

- Так как они представляют опасность для себя и окружающих, то нуждаются в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело с утверждённым постановлением о применении в отношении фигурантов принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения.


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