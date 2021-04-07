Улан-удэнцы рванули в Иркутск на концерт «Би-2»

Накануне, 6 апреля, в Иркутском ледовом дворце «Айсберг» отгремел концерт рок-группы «Би-2». 4 апреля легендарные рокеры должны были выступать в Улан-Удэ, но концерт был отменён из-за коронавируса. Воздержаться от выступления и перенести его на более поздний срок рекомендовало управление Роспотребнадзора по Бурятии.
После этого решения, шокировавшего местных фанатов, многие поклонники группы из Бурятии рванули на иркутский концерт и не пожалели. По словам зрителей, выступление было отличным.
В связи с введёнными ограничениями наполняемость зала не должна превышать 75%, поэтому концерт в Иркутске разделили на два дня. Также связи с ковидными ограничениями не было стоячих зрителей - весь танцевальный партер смирно сидел на своих местах. Обязательным было ношение защитных масок. За тем, чтобы зрители не снимали их во время концерта, следили охранники и волонтёры. Они же напоминали зрителям, что вставать с мест нельзя.
Перед выступлением «Би-2» зрителей «разогревала» группа «Сети», исполнив несколько песен. В заключение выступления артистка в образе невесты бросила в зал букет, который поймала одна из зрительниц.
В Иркутске «Би-2» исполнили программу «New Best», которая удивляет двумя сценами. На основной сцене музыканты исполняют большинство песен, вторая сцена стоит в середине зала, в окружении фанатов.
Во время исполнения песни «Ангелы» солист группы Лёва Би-2 выбрал девушку из зала и, держа её за руку, пел эту романтичную песню. Девушка, явно не ожидавшая такого поворота, была немного смущена, но, конечно же, довольна.
Невероятное шоу длилось более трёх часов. Артисты исполнили около 30 песен. По словам зрителей, усидеть на месте под зажигательные песни было трудно.
В заключение шоу Шура Би-2 поблагодарил собравшихся и признался, что даже сидя, иркутяне зажгли.
- Иркутск, это было невероятно! Вы лучшие! - сказали музыканты.
Сегодня будет второй концерт «Би-2» (16+).
«Спасибо, Би-2!», «Наконец-то это случилось, несколько раз переносили концерт, и вот он. Спасибо, это было круто», «Сидеть на рок-концерте даа ещё в маске - это жесть, но лучше так, чем никак», «Наконец-то я дождалась этого!!!», - пишут фанаты в социальных сетях.