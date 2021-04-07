Улан-удэнцы рванули в Иркутск на концерт «Би-2»

«Спасибо, Би-2!», «Наконец-то это случилось, несколько раз переносили концерт, и вот он. Спасибо, это было круто», «Сидеть на рок-концерте даа ещё в маске - это жесть, но лучше так, чем никак», «Наконец-то я дождалась этого!!!», - пишут фанаты в социальных сетях.