В Улан-Удэ выбрали лучшего могильщика

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с кладбища «Южное»



Сегодня на кладбище «Южное» в Улан-Удэ прошёл необычный профессиональный конкурс – по скоростной копке могил.



- Хотим поднять престиж профессии, привлечь молодые кадры. У нас дефицит кадров, - рассказала Галина Молчанова, главный инженер МАУ «Специализированная служба».



Рассказывая о том, зачем проводился конкурс, она также добавила: «чтобы наши ребята показали, на что они способны». Галина Молчанова подчеркнула, что эта профессия не хуже других и также очень важна.



- Мы также относимся к коммунальным службам города. Наша профессия землекопа ничем не хуже остальных - тех же сварщиков, сантехников и так далее, поэтому и решили провести подобный конкурс и привлечь молодые кадры, - пояснила Галина Молчанова.



В конкурсе участвовали 10 штатных землекопов «Спецслужбы». Каждый участник имел с собой штыковую и совковую лопаты, лом, рулетку. Параметры для копки были стандартными: это длина 2.2 метра, ширина 90 см в верхней части и 70 см в нижней, глубина 1.5 метра, стены должны быть ровными и гладкими, вокруг нужно расчистить территорию на длину 50 см, погрешность до 3 см.



Перед началом конкурса жюри провело жеребьёвку по выбору участка. В 9:00 был дан старт. Участники быстро, но без спешки, разметили точки и начали работать ломом и лопатами. Через 50 минут определился победитель, ещё через 6 минут и 9 секунд к финишу пришёл второй победитель, а за ним через 9 секунд и третий финалист.



Все победители награждены денежными призами, благодарственными письмами. Также были присуждены номинации «Пример для подражания», «За упорство», «Воля к победе».



Дмитрий Борисов уже 15 лет трудится землекопом. Для коллег он стал наставником, поскольку он помогал им разобраться в этой профессии. Как оказалось, в копке могил есть свои особенности.



- Все эти землекопы через меня прошли, все чему-то учились, спрашивали у меня: где, как правильно выкопать. На каждом кладбище своя структура копки могил. Здесь такой грунт, на другом кладбище – на Стеклозаводе – камень. Своя специфика копки могил даже в этом плане, - пояснил опытный землекоп.



- Я весь город перекопал, - в шутку добавил Дмитрий Борисов.



В России первый подобный конкурс проводился в Новосибирске. Посмотрев на коллег, в Улан-Удэ решили провести аналогичный профессиональный конкурс.

