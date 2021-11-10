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В Бурятии возбудили уголовные дела на свидетелей по делу Баира Жамбалова

В Бурятии возбудили уголовные дела на свидетелей по делу Баира Жамбалова
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них пытался взять вину Жамбалова на себя

В Бурятии возбудили уголовные дела на трёх человек, которые выступали свидетелями по уголовному делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Они подозреваются в даче ложных показаний в суде и в ходе досудебного производства.

- По версии следствия, трое попутчиков Жамбалова, ехавших с ним с рыбалки, в ходе предварительного следствия и судебных заседаний дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Баир Жамбалов был осуждён в конце мая за смертельный наезд на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Бывшего высокопоставленного политика приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении.

Решение суда оспаривали все стороны – и сам Баир Жамбалов, и потерпевший в лице погибшей девушки, и гособвинение. Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменений.

Сам Жамбалов так и не признал свою вину. Даже на суде он продолжал придерживаться версии о том, что за рулём внедорожника, насмерть сбившего девушку, находился его друг. Тогда они якобы поменялись машинами, настаивал Баир Жамбалов.

Сейчас осуждённый отбывает своё наказание в колонии-поселении. По уголовному делу, которое возбудили на его друзей-свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.


ложные показания

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