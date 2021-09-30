Иван Ургант поцеловал ленту золотой медали Михаила Асташова

Накануне в эфире Первого канала гостем шоу «Вечерний Ургант» (16+) стал двукратный чемпион Параолимпийских игр в Токио, уроженец Бурятии Михаил Асташов. На шоу он много шутил про себя.
В студию Михаил принёс орден Дружбы, врученный президентом страны Владимиром Путиным, а также медали с Паралимпиады. На одной из лент медалей руководитель страны оставил автограф. Когда Иван Ургант увидел это, то спонтанно поцеловал оставленную роспись: «Губы сами потянулись», - отшутился ведущий.
Затем Михаил поделился историями из детства и рассказал, как увлёкся спортом. Он жил в детдоме, где посещение кружков и секций было обязательным условием. Миша, как и многие мальчишки, выбрал спорт. Но он также увлекался вышивкой и шитьём. Последнее поразило Ивана Урганта. Не сдержав любопытства, он поинтересовался, как Михаилу удавалось это делать.
- Я втыкаю в коленку (в протез) иглу двумя руками, продеваю нитку, завязываю. В пяльцы вставляю ткань и просто переворачиваю двумя руками. Воткнул, перевернул … и так вот шаг за шагом, - пояснил Михаил.
В детстве, до того как у Михаила появились хорошие протезы, он использовал валенки. На культи надевал много носков, сами валенки набивал ватой. Нередко во время бега валенки могли переворачиваться и казалось, что Миша бегает задом наперёд. Это вызывало смех у его приятелей.
Первые спортивные протезы у Михаила появились в 24 года. Ему их помог «выбить» бурятский тренер. Также в студии он показал свои протезы для бега и для езды на велосипеде.
Как оказалось, даже нынешние современные беговые натирают при беге на длительные дистанции. Велопротезы закрепляются и на ноге, и на педали велосипеда. Так что в случае неудачи спортсмен падает вместе с велосипедом.
- Я не всегда успеваю нажать на тормоз и довольно-таки часто падаю, к сожалению. Страдаю и я, и велосипед. А велосипеды-то дорогие. Больше жалко велосипеды, чем себя. Я-то… всё заживает, как на собаке, - пошутил Михаил.
- Миша, это что-то невероятно, - удивился Иван Ургант.
В завершении передачи Асташов рассказал о дальнейших планах. В паралимпийском спорте у спортсменов нет жёстких ограничений по возрасту, потому Михаил намерен завоевать ещё не одну медаль Паралимпиады. «Лишь бы здоровье не подвело», - искренне признался уникальный спортсмен.
На своей странице в Instagram Михаил Асташов поблагодарил Первый канал и передачу за приглашение. Зрителям он пожелал зарядиться позитивной энергией после просмотра передачи.
«Я очень сильно волновался и беспокоился, как всё прошло! Но Иван Ургант и его команда профессионалы своего дела! Успокоили меня, напоили чаем, побеседовали со мной, в общем сделали всё, чтобы я смог хоть чуточку расслабиться. В итоге я спросил Ивана – «Как всё прошло и не испортил ли я шоу?» На что Иван сказал, что всё отлично прошло, и что ему хотелось бы больше узнать обо мне, но не хватило эфирного времени! Я благодарен Первому каналу и особенно Ивану Урганут за то, что позвали меня на передачу, тем самым популяризируя то, что люди с ограниченными возможностями могут быть узнаваемыми и нужными обществу! Могут добиваться своих целей и жить полноценной жизнью», - написал Михаил.
Михаил Асташов завоевал золотые медали Паралимпиады в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.
17 сентября Михаила чествовали на главной площади Улан-Удэ, где вручили сертификат на трёхкомнатную квартиру, а также сертификат на сумму 3,1 млн рублей. Помимо этого, ему назначена пожизненная ежемесячная выплата из бюджета Бурятии в размере 31,1 тыс. рублей.