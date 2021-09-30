Иван Ургант поцеловал ленту золотой медали Михаила Асташова

- Я втыкаю в коленку (в протез) иглу двумя руками, продеваю нитку, завязываю. В пяльцы вставляю ткань и просто переворачиваю двумя руками. Воткнул, перевернул … и так вот шаг за шагом, - пояснил Михаил.







В завершении передачи Асташов рассказал о дальнейших планах. В паралимпийском спорте у спортсменов нет жёстких ограничений по возрасту, потому Михаил намерен завоевать ещё не одну медаль Паралимпиады. «Лишь бы здоровье не подвело», - искренне признался уникальный спортсмен.







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На своей странице в Instagram Михаил Асташов поблагодарил Первый канал и передачу за приглашение. Зрителям он пожелал зарядиться позитивной энергией после просмотра передачи.







«Я очень сильно волновался и беспокоился, как всё прошло! Но Иван Ургант и его команда профессионалы своего дела! Успокоили меня, напоили чаем, побеседовали со мной, в общем сделали всё, чтобы я смог хоть чуточку расслабиться. В итоге я спросил Ивана – «Как всё прошло и не испортил ли я шоу?» На что Иван сказал, что всё отлично прошло, и что ему хотелось бы больше узнать обо мне, но не хватило эфирного времени! Я благодарен Первому каналу и особенно Ивану Урганут за то, что позвали меня на передачу, тем самым популяризируя то, что люди с ограниченными возможностями могут быть узнаваемыми и нужными обществу! Могут добиваться своих целей и жить полноценной жизнью», - написал Михаил.