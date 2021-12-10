Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой

Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Улан-удэнку, сильно искусанную собаками в посёлке Забайкальский и лечащуюся в Москве, временно выписали домой. Об этом накануне рассказали её родственники в Instagram-аккаунте, в котором сообщают о состоянии девушки.
- Вот и декабрь подкрался! Время летит со страшной скоростью! Танюшу пока выписали. До конца января дали передышку и время, чтобы побыть в кругу родных и друзей! Операции продолжатся в следующем году. Ювелирная хирургическая работа проведена за год, конечно. Не устаём благодарить каждого, кто помогает, лечит тело и душу, сопереживает, думает о здоровье Танечки! – написали родные.
Подписчики поддерживают девушку в комментариях: «Слава богу, что хорошо», «Пусть у тебя всё будет хорошо, всегда жду вестей про тебя, так хочу, чтобы все у тебя наладилось», «Выздоравливай, малышка. Мы всё молимся за тебя», «Мы с тобой, сильная девочка, обнимаю нежно», «Уже почти год прошёл после трагедии. Здоровья и успехов Танюше в новом году желаем. Поправляйся окончательно».
Как сообщал «Байкал-Daily», нападение стаи собак произошло 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Девушка отправилась по своим делам, когда бродячие псы налетели на неё. Если бы соседи, услышавшие крики и лай собак, не отбили девушку от стаи, последние загрызли бы её насмерть. По словам очевидца, на пострадавшей не было живого места.
Какое-то время девушка находилась в состоянии искусственной комы, но потом пришла в себя. Вскоре её отправили спецбортом в столицу России. Далее её лечение продолжалось в Москве.
Здесь её во время одной из командировок навещал глава Бурятии Алексей Цыденов, который вручил подарки. Также в гостях был депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму девушку, у которой тогда была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.
В тот же день в Забайкальском произошло ещё одно нападение собак. На этот раз пострадал 11-летний мальчик. Предположительно, напали те же самые собаки.
Тогда началась активная «охота» на бродячих собак. Местные жители были готовы даже отстреливать собак, желая защитить от возможного нападения себя и своих детей.
Вскоре власти города объявили о найденном трупе лисицы, больной бешенством, по этой причине в Улан-Удэ был введён режим повышенной готовности. Этот режим дал ветеринарам право на усыпление собак. Таким образом в мэрии обещали очистить улицы от бездомных животных. Сейчас этот режим уже не действует, но рейды по отлову, стерилизации, а также отправке агрессивных животных на пожизненное содержание, по-прежнему идут активно.
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Общество, Фото:
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