«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Улан-Удэ с 22 по 24 октября прошёл турнир по стрельбе из лука памяти заслуженного врача Бурятской АССР Виктора Ивановича Абрамова.
Ежегодный традиционный республиканский турнир по стрельбе из лука, посвящённый памяти Виктора Абрамова, заслуженного врача Бурятской АССР, мастера спорта по стрельбе из лука, проводит Республиканский врачебно-физкультурный диспансер министерства здравоохранения Бурятии совместно с Бурятской Федерацией стрельбы из лука с 2017 года.
Виктор Иванович Абрамов возглавлял врачебно-физкультурную службу Республики Бурятия, являлся главным врачом Республиканского врачебно-физкультурного диспансера в период с 1982 по 2001 годы. Был пламенным патриотом и энтузиастом спорта, активным борцом за здоровый образ жизни, вёл тренерскую работу на общественных началах, был старшим тренером по стрельбе из лука.
- Виктор Иванович не только замечательный доктор, он был и спортсмен, и тренер. Он выполнил норматив мастера спорта СССР по стрельбе из лука. Затем на общественных начала работал в обществе «Спартак», «Труд» тренером по стрельбе из лука. У него достаточно много воспитанников – не только мастеров спорта СССР, но мастеров спорта международного класса, - отмечал ранее главврач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 октября в Республиканском врачебно-физкультурного диспансере состоялось открытие стенда в память о Викторе Ивановиче Абрамове.
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
Общество, Фото:
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