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В Улан-Удэ открыли памятный стенд заслуженному врачу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Виктор Иванович Абрамов имел звание мастера спорта СССР

Сегодня, 23 октября, в республиканском врачебно-физкультурного диспансере состоялось открытие стенда в память о Заслуженном враче Бурятии, мастере спорта СССР по стрельбе из лука Викторе Ивановиче Абрамове.

- Виктор Иванович замечательный не только доктор, он был и спортсмен, и тренер. Он выполнил норматив мастера спорта СССР по стрельбе из лука. Затем на общественных начала работал в обществе «Спартак», «Труд» тренером по стрельбе из лука. У него достаточно много воспитанников – не только мастеров спорта СССР, но мастеров спорта международного класса, - сказал главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

Также Виктор Иванович в своей тренерской деятельности участвовал в подготовке сборной команды СССР по стрельбе из лука.

Открытие стенда проводилось в рамках турнира по стрельбе из лука, посвящённого памяти Виктора Абрамова.

Известный врач и тренер ушёл из жизни в 2014 году. По прошествии времени было коллективом совместно с федерацией стрельбы из лука принято решение о проведении памятного турнира. Первый турнир состоялся в 2017 году. Соревнования являются отборочными, здесь формируется юношеская сборная для участия в первенстве России.

Предыдущие два года турнир не состоялся в связи с эпидемиологической ситуацией. Обычно турнир проводится летом, однако в этом году ситуация, связанная с угрозой распространения коронавируса, не позволила провести соревнования в тёплое время года. Мероприятие перенесли на осень, но без зрителей. Спортивное событие было согласовано с Роспотребнадзором.

Турнир стартовал вчера. Финальный день соревнований состоится завтра, там же будет награждение призёров и победителей.

врачебно-физкультурный диспансер

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