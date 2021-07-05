В Бурятии повторён рекорд смертности от COVID-19

Суточный прирост заражений слегка снизился по сравнению с последними днями
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 319 новых больных коронавирусом.
Этот показатель ниже тех, что были в последние дни. Рекордным пока остаётся +334 (столько было 2 июля). Для сравнения, если накануне заболели 319 человек, за день до этого их было 331, до этого суточные приросты были +334, +329, +325, +319, +321, +315, +309, +305, +293 соответственно.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 46 216. Из них 51% приходится на жителей Улан-Удэ: это 23 409 случаев заражения за всё время (+101 за сутки).
По данным минздрава Бурятии, с начала пандемии выздоровели 42 104 человек, или 91%. Накануне вылечились 176 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 1108 человек.
Ситуация со смертностью остаётся напряжённой. За последние сутки скончались 24 больных ковидом. Это повторение печального рекорда (в первый раз столько человек умерли 24 июня). Из тех, кто скончался накануне, большинство (21 погибший) были старше 65 лет. За всё время с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1326 жителей Бурятии.
Госпитализированных больных за сутки прибавилось на 69. Сегодня в стационарах республики получают лечение 3250 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2916.
В отделениях реанимации находятся 184 пациента (на трое меньше, чем днём ранее). Из них старше 65 лет 86 человек. На ИВЛ находятся 126 пациентов (из них старше 65 лет – 64).
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В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3590 коек: занято – 3250, свободно – 340 коек. Занятость коечного фонда составляет 90%.
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По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 18340 человек. Их количество уменьшается в последние два дня, так накануне их стало меньше более чем на 600.
По состоянию на 5 июля, число контактных лиц – 21 141 человек.
Всего в республику поступило более 219 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 194 132 человека. Завершили вакцинацию 139 410 человек.
В Бурятии пошла вторая неделя локдауна. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. На днях оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом также согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.
Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. Также действует повсеместный масочный режим.
На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. За первую неделю самоизоляции проверили более 18 тысяч автомобилей.
Несмотря на решение федерального оперштаба о приостановлении работы региональных магазинов федеральных торговых сетей, магазины Kari и Kari kids продолжали работу 3 июля. Мобильная группа составила протокол о нарушении режима ограничительных мероприятий.
На прошлой неделе в Улан-Удэ было возбуждено первое уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от COVID-19.
С недавних пор Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Ранее глава республики Алексей Цыденов пояснял, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.
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В Бурятии повторён рекорд смертности от COVID-19
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