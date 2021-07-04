В Улан-Удэ составили протокол на работавшие магазины Kari



- Несмотря на



Такое же дело возбуждено в отношении кафе.



- Как и для всех организаций общепита, кафе «Сытый волк» была одобрена работа только на доставку и вынос. Однако заведение было открыто для посетителей, - пояснили в правительстве республики.



- Несмотря на решение федерального оперштаба о приостановлении работы региональных магазинов федеральных торговых сетей, магазины Kari и Kari kids продолжали работу 3 июля. Мобильная группа составила протокол о нарушении режима ограничительных мероприятий, магазины закрыты, - сообщили в правительстве Бурятии.Такое же дело возбуждено в отношении кафе.- Как и для всех организаций общепита, кафе «Сытый волк» была одобрена работа только на доставку и вынос. Однако заведение было открыто для посетителей, - пояснили в правительстве республики.

В субботу, 3 июля, в ходе рейдов мобильные группы провели профилактические беседы с 216 жителями Улан-Удэ о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер профилактики коронавирусной инфекции. Проверен 171 объект, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Всего по республике зафиксировано 147 случаев нарушения организациями и жителями Бурятии мер профилактики коронавирусной инфекции. При этом три организации нарушили требования режима ограничений. По всем фактам составлены административные протоколы.Отдельное внимание проверяющих было обращено на федеральные торговые сети.