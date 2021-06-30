На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля
В Бурятии установлено 12 постов контроля передвижения в направлении мест массового отдыха. За минувшие сутки на этих пунктах проверено 3286 автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
129 транспортных средств развернули по причине отсутствия документов, подтверждающих возможность передвижения в период тотальной самоизоляции.
Посты контроля организованы на выездах из Улан-Удэ, в Тункинском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и в городе Северобайкальск. Наибольшее количество таких точек контроля установлено в Селенгинском районе, там работают пяти блокпостов в направлении мест массового отдыха. Они работают в дневное и ночное время до окончания периода самоизоляции.
Всего в первые два дня проверено 5955 транспортных средств, 460 из них без подтверждающих документов не смогли продолжить движение в намеченном направлении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», посты контроля на дорогах заработали с 27 июня. Они установлены, что жители в период локдауна не смогли выезжать Байкал и другие места отдыха и соблюдали самоизоляцию.
На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
Общество, Фото:
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