 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей

На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля

В Бурятии установлено 12 постов контроля передвижения в направлении мест массового отдыха. За минувшие сутки на этих пунктах проверено 3286 автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

129 транспортных средств развернули по причине отсутствия документов, подтверждающих возможность передвижения в период тотальной самоизоляции.

Посты контроля организованы на выездах из Улан-Удэ, в Тункинском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и в городе Северобайкальск. Наибольшее количество таких точек контроля установлено в Селенгинском районе, там работают пяти блокпостов в направлении мест массового отдыха. Они работают в дневное и ночное время до окончания периода самоизоляции.

Всего в первые два дня проверено 5955 транспортных средств, 460 из них без подтверждающих документов не смогли продолжить движение в намеченном направлении.

Как сообщал «Байкал-Dailу», посты контроля на дорогах заработали с 27 июня. Они установлены, что жители в период локдауна не смогли выезжать Байкал и другие места отдыха и соблюдали самоизоляцию. 
автомобили коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы выберут название для третьего моста через Уду
Улан-удэнцы выберут название для третьего моста через Уду
Общество, 30.06.2021
Предложить свой вариант названия сможет каждый улан-удэнец
На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
Общество, 30.06.2021
На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля
В Улан-Удэ маршрутчики уходят на больничные
В Улан-Удэ маршрутчики уходят на больничные
Общество, 30.06.2021
С болезнями водителей связан отток общественного транспорта
Улан-удэнцы устали от «Венеции»
Улан-удэнцы устали от «Венеции»
Общество, 30.06.2021
Во время прошедших сильных дождей тонули дороги и тротуары
В Бурятии выявили 319 случаев COVID-19 за сутки
В Бурятии выявили 319 случаев COVID-19 за сутки
Общество, 30.06.2021
Накануне коронавирус вновь забрал жизни более 20 пациентов
В Улан-Удэ на 1,5 суток будет отключена горячая вода в 31 доме
В Улан-Удэ на 1,5 суток будет отключена горячая вода в 31 доме
Общество, 30.06.2021
Под отключение попадут дома по улицам Боевая и Конечная
НТВ рассказал о локдауне в Бурятии
НТВ рассказал о локдауне в Бурятии
Общество, 30.06.2021
«Непривычно безлюдные пляжи, опустевшие улицы и парковки торговых центров», - говорится в телесюжете
В Бурятии общественники нашли опасную сцену
В Бурятии общественники нашли опасную сцену
Общество, 30.06.2021
В ОНФ сочли, что большом скоплении народа сцена может рухнуть
В Бурятии из-за дождей поднимаются ручьи
В Бурятии из-за дождей поднимаются ручьи
Общество, 30.06.2021
Непростая ситуация сложилась в Баргузинском районе
В Бурятии сотрудники Росреестра привились от коронавируса
В Бурятии сотрудники Росреестра привились от коронавируса
Общество, 30.06.2021
Мобильный пункт приехал к сотрудникам на работу
В Бурятии прошёл ритуал освобождения из колонии
В Бурятии прошёл ритуал освобождения из колонии
Общество, 30.06.2021
Из колонии в один день вышли 10 человек  
В Бурятии центр занятости незаконно требовал отсутствие вредных привычек
В Бурятии центр занятости незаконно требовал отсутствие вредных привычек
Общество, 30.06.2021
Работников районного центра занятости оштрафовали 
Пункты вакцинации против коронавируса в Улан-Удэ
Пункты вакцинации против коронавируса в Улан-Удэ
Общество, 30.06.2021
Вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^