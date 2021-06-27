В Бурятии развернули первые машины, ехавшие на Байкал











Согласно требованиям указа главы Бурятии, в эти две недели граждане



Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна



- Для остановки болезни единственная действенная цепочка – это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели – не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он позволил переломить ситуацию, - отметил, в частности, глава в обращении.

Согласно требованиям указа главы Бурятии, в эти две недели граждане обязаны соблюдать самоизоляцию . Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё несколькими исключений.Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям . Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.- Для остановки болезни единственная действенная цепочка – это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели – не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он позволил переломить ситуацию, - отметил, в частности, глава в обращении.

Сегодня, 27 июня, в первый день локдауна на дорогах Бурятии заработали посты контроля для ограничения доступа граждан к популярным местам отдыха. Посты будут работать до конца локдауна - до 11 июля включительно. Не пускают на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное и в Тункинский район.- На время ограничений с 27 июня по 11 июля, объявленных указом главы Бурятии, на Верхней Берёзовке Улан-Удэ, в Сотниково Иволгинского района и других местах установили временные посты контроля выезда населения к местам отдыха. На посты заступили сотрудники ДПС и органов местного самоуправления, - сообщили в правительстве Бурятии.Сотрудники постов проверяют водителей и пассажиров на предмет обоснованности выезда из Улан-Удэ. Основанием для пропуска могут стать, например, свидетельство о собственности земельного участка на Байкале или же прописка там.С утра уже развернули обратно первые автомобили граждан, которые отправлялись на отдых.- За два часа работы поста провели более 50 профилактических бесед. Шесть автомобилей было развёрнуто, - сообщил сотрудник поста на выезде из Улан-Удэ.В Иволгинском районе посты развёрнуты в сёлах Сотниково и Иволгинск.- Машин много, все едут. Много машин из города мы развернули. Только если человек едет домой, на дачу или на работу – вопросов нет, - рассказал местный сотрудник.