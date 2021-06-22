В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается всё сильнее
За минувшие сутки в Бурятии умер сразу 21 больной коронавирусом – это максимальное число за всё время с начала пандемии.
Число умерших за сутки обновляет рекорд второй день подряд – накануне сообщалось о смерти 15 пациентов.
С начала пандемии коронавирус унёс в Бурятии жизни 1046 человек.
Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки ковид подтвердили у 255 человек. Из них в Улан-Удэ 89.
С каждым днём суточный прирост больных растёт. Так, если накануне заболели 255 человек, до этого было +247 заражённых, до этого +243, +235, +226, +223, +217, +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. Показатели свыше 200 новых больных за день прежде были только осенью, во вторую волну коронавируса. Для сравнения, в начале мая заболевали только чуть более 20 человек за сутки. При этом третья волна коронавируса отличается изменением течением болезни – тяжёлых случаев стало гораздо больше.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 42 177. Из них 54% (22 016) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным министерства здравоохранения Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 40 019 человек, или 94%. Накануне вылечились 86 пациентов, а также дополнительно сняты с наблюдения З87 человек.
Число госпитализированных больных растёт с каждым днём – за последние сутки прибавилось 72 человека. На сегодня в стационарах республики получают лечение уже 2835 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией 2423.
В отделениях реанимации находится 160 пациентов (+17 за сутки). Из них старше 65 лет – только 79 человек. На ИВЛ 119 пациентов (из них старше 65-ти – 58).
Число ковидных коек впервые за долгое время превысило три тысячи штук. Их приходится разворачивать едва не ли не круглосуточно: в больницах из-за этого даже отменили плановые госпитализации. Всего в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3033 коек: занято — 2835, свободно — 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 93%.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 12 124 человек. За одни сутки число таких больных выросло более чем на тысячу. Резкий рост наблюдается все последние дни.
По состоянию на 22 июня, число контактных лиц уже составляет 13 620 человек. Днём ранее их было меньше на 973 человека.
На сегодняшний день в республику поступило 181 954 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Завершили вакцинацию 124 017 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 57 937 доз.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов. В июне отменены все массовые мероприятия республиканского уровня.
На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Накануне, 21 июня в Бурятии оперштаб принял ряд новых ограничений для стабилизации эпидситуации по COVID-19. Общепиту сократили время работы до 21 часа. Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников.
Тяжёлая ситуация наблюдается в больницах. Так, врач БСМП рассказал, что ковидное отделение заполнено на 99%. «Пациенты находятся в коридорах, уже госпитализировать некуда», - рассказал врач.
Нашумел в эти дни свадебный банкет на 100 человек, который устроил депутат-коммунист Народного Хурала, несмотря на запрет на подобные мероприятия. Он заявил, что готов понести наказание и высказался, что свадьбу перенести никак не мог из-за того, что ему сказали в дацане.
Ковидные больные в Улан-Удэ гуляют по улицам, несмотря на требование соблюдать изоляцию.
Жители Бурятии, нарушившие режим изоляции из-за COVID-19, заплатили в общей сложности 2,5 млн рублей штрафов.
С 16 июня в связи с разрастанием заболеваемости COVID-19 в Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта – трамваев, муниципальных автобусов и марршуток.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к бизнес-сообществу и к родителям выпускников по поводу запретов на массовые мероприятия и банкеты.
Незаконный банкет проверяющие обнаружили в кафе China House в центре Улан-Удэ. Выписан штраф в 200 тысяч рублей.
За последнюю неделю в Бурятии регистрируется значительный рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В группе 15-17 лет этот показатель вырос сразу в два раза, у детей до шести лет - в 1,6 раз.
В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
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