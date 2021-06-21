В Улан-Удэ ковидные больные гуляют по улицам





эта информация оказалась фейковой



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Dailу» опровергли подобную информацию. В ведомстве напомнили, что нарушать режим изоляции амбулаторным больным нельзя. Исключение составляет лишь дорога до ковидного центра для проведения медицинских процедур. Съездить на приём больные могут либо на собственном автомобиле, либо



- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, представляющей опасность для окружающих, в целях предупреждения распространения инфекционного заболевания граждане с подтверждённым диагнозом должны находиться в режиме изоляции по месту проживания, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



На сегодня, по данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11 038 человек.



В Бурятии коронавирусная статистика становится печальнее с каждым днём. Суточный прирост становится всё больше, в последнее время ежедневно не менее двухсот больных. Так, за последние сутки



Правила изоляции:



1. Не покидать указанное помещение, не посещать магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом;



2. Исключить контакты с членами своей семьи, друзьями и другими лицами в течение срока изоляции (срока лечения);



3. Желательно прожить этот период отдельно от семьи, но если нет такой возможности, то обязательно:



- проживать в отдельной комнате;



- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами и др.;



- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маски, спиртовые салфетки, спиртосодержащие кожные антисептики);



4. Дома проводить текущую дезинфекцию в течение всего времени болезни. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешённые к использованию в присутствии людей, способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывать способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.



Дезинфекции подлежат поверхности (пол, стены, оконные проемы, рамы, подоконники), дверные ручки, выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, письменные столы, журнальные столики, кухонные столешницы, бытовая техника, смесители, раковины, туалетные принадлежности (зубные щетки, расчёски и пр.), туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде), прочие жёсткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек и др.). Также следует проводить дезинфекцию образовавшихся отходов.



5. Во время изоляции необходимо: мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим и дезинфицирующим эффектом.



Неисполнение настоящих требований влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ. Штраф для граждан предусмотрен в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Dailу» опровергли подобную информацию. В ведомстве напомнили, что нарушать режим изоляции амбулаторным больным нельзя. Исключение составляет лишь дорога до ковидного центра для проведения медицинских процедур. Съездить на приём больные могут либо на собственном автомобиле, либо воспользовавшись услугами ковидного такси - В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, представляющей опасность для окружающих, в целях предупреждения распространения инфекционного заболевания граждане с подтверждённым диагнозом должны находиться в режиме изоляции по месту проживания, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.На сегодня, по данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11 038 человек.В Бурятии коронавирусная статистика становится печальнее с каждым днём. Суточный прирост становится всё больше, в последнее время ежедневно не менее двухсот больных. Так, за последние сутки прирост ставил 247 человек . Общее число заражённых за весь период составило 41 922 больных. Также за прошедшие сутки поставлен антирекорд – скончались сразу 15 пациентов, общее же число летальных случаев с начала прошлого года достигло 1025.1. Не покидать указанное помещение, не посещать магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом;2. Исключить контакты с членами своей семьи, друзьями и другими лицами в течение срока изоляции (срока лечения);3. Желательно прожить этот период отдельно от семьи, но если нет такой возможности, то обязательно:- проживать в отдельной комнате;- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами и др.;- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маски, спиртовые салфетки, спиртосодержащие кожные антисептики);4. Дома проводить текущую дезинфекцию в течение всего времени болезни. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешённые к использованию в присутствии людей, способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывать способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.Дезинфекции подлежат поверхности (пол, стены, оконные проемы, рамы, подоконники), дверные ручки, выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, письменные столы, журнальные столики, кухонные столешницы, бытовая техника, смесители, раковины, туалетные принадлежности (зубные щетки, расчёски и пр.), туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде), прочие жёсткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек и др.). Также следует проводить дезинфекцию образовавшихся отходов.5. Во время изоляции необходимо: мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим и дезинфицирующим эффектом.Неисполнение настоящих требований влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ. Штраф для граждан предусмотрен в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

В Улан-Удэ больные коронавирусом, проходящие лечение на дому, нарушают условия изоляции. Так, одна из таких заражённых на своей странице в Instagram написала, что впервые за неделю вышла на улицу. Девушка сослалась на то, что одобрение ей якобы дали в ковид-центре, только поставив условие, чтобы ни с кем не контактировать и не снимать маску.