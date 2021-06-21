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В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House

В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
Бизнес,  Фото:pixabay.com
За незаконный банкет выписали штраф на кругленькую сумму

По результатам рейда мобильной группы должностное лицо кафе China House, которое расположено в центре Улан-Удэ, оштрафовано на 200 тысяч рублей. Нарушение антиковидного режима выявили 18 июня во время вечернего рейда мобильной группы с участием сотрудника управления Роспотребнадзора, сообщили в правительстве Бурятии.

- В кафе «China House» по улице Смолина на момент проверки проходил банкет по случаю празднования дня рождения, - уточнили в правительстве республики.

При повторном нарушении заведению грозит до одного миллиона рублей штрафа.

В Улан-Удэ и районах республики проходят ежедневные рейды мобильных групп с участием сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят не только в организациях торговли и общепита, но и на общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также в эти выходные отгремела свадьба депутата Народного Хурала. Несмотря на запреты на банкеты и на массовые мероприятия, гостями торжества стали около 300 человек. Проверкой уже занялся Роспотребнадзор, а также будут привлечены правоохранительные органы.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом сегодня в Бурятии объявили о новых ограничительных мерах. В том числе общепиту сократили время работы до 21 часа, а за столом может быть не может не более четырёх посетителей. Увеселительные мероприятия в кафе и ресторанах уже длительное время запрещены. 
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