За незаконный банкет выписали штраф на кругленькую сумму
По результатам рейда мобильной группы должностное лицо кафе China House, которое расположено в центре Улан-Удэ, оштрафовано на 200 тысяч рублей. Нарушение антиковидного режима выявили 18 июня во время вечернего рейда мобильной группы с участием сотрудника управления Роспотребнадзора, сообщили в правительстве Бурятии.
- В кафе «China House» по улице Смолина на момент проверки проходил банкет по случаю празднования дня рождения, - уточнили в правительстве республики.
При повторном нарушении заведению грозит до одного миллиона рублей штрафа.
В Улан-Удэ и районах республики проходят ежедневные рейды мобильных групп с участием сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят не только в организациях торговли и общепита, но и на общественном транспорте.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также в эти выходные отгремела свадьба депутата Народного Хурала. Несмотря на запреты на банкеты и на массовые мероприятия, гостями торжества стали около 300 человек. Проверкой уже занялся Роспотребнадзор, а также будут привлечены правоохранительные органы.
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом сегодня в Бурятии объявили о новых ограничительных мерах. В том числе общепиту сократили время работы до 21 часа, а за столом может быть не может не более четырёх посетителей. Увеселительные мероприятия в кафе и ресторанах уже длительное время запрещены.
В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
Бизнес, Фото:
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