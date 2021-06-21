В Бурятии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии всё больше осложняется
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 247 человек. Из них 87 в Улан-Удэ.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 177 человек были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Заболеваемость по-прежнему идёт в гору. Значительный рост налицо: так, если за последние сутки суточный прирост оказался +247 заражённых, за день до этого было +243, до этого +235, +226, +223, +217, +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110. Такие показатели ранее фиксировались только осенью, во вторую волну коронавируса: тогда же был поставлен печальный рекорд – 281 заболевший за сутки.
Третья волна коронавируса только разрастается, а значит, пока нет возможности говорить о снятии ограничений. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов пояснял, что снятие ограничительных мер возможно при падении числа заболевших в сутки до 70.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 41 922. Из них 54% (21 927) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 39 933 человек, или 95%. Накануне вылечились 82 пациента, дополнительно сняты с наблюдения 324 человека.
В выходные резко выросло число летальных исходов. Если прежде они были единичными, то теперь ежедневно умирает больше 10 человек. Накануне скончались 15 больных ковидом. Это печальный рекорд за всё время пандемии. Число умерших недавно перевалило за тысячу и на сегодня составляет 1025 человек.
Число госпитализированных больных вновь выросло, за сутки их стало больше на 121-го. На сегодня в стационарах республики лечатся 2 763 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2347.
В отделениях реанимации находится 143 пациента (на семь больше, чем днём ранее). Из них старше 65 лет – только 80 человек. На ИВЛ – 116 пациентов (из них старше 65-ти лет – 67).
Ковидных коек медики вынуждены разворачивать всё больше: в больницах из-за этого ранее были отменены плановые операции. Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2932 коек (на 270 больше, чем днём ранее). Из них занято 2763, свободно – 169 коек. Занятость коечного фонда составляет 94 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11 038 человек. К слову, всего несколько дней назад их было меньше 10 тысяч.
Число контактных лиц – 12 647 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.
На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта.
Накануне утром поступил первый пациент в ковидный стационар детской республиканской клинической больницы, развёрнутый в гостинице «Гэсэр» (ныне «Улан-Удэ Парк Отель»).
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В третью волну коронавируса в Бурятии возросло число больных детей. Заболевание у детей протекает в более тяжёлых формах, чем в прошлом году.
В Бурятии в конце прошлой недели официально подтвердили планы по введению обязательной вакцинации от коронавируса.
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Общество, Фото:
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