В Бурятии нарушители режима изоляции заплатили 2,5 млн

Заболевших отслеживают по геолокации сотовых телефонов



Жители Бурятии, нарушившие режим изоляции из-за COVID-19, заплатили в общей сложности 2,5 млн рублей штрафов.



- С апреля 2020 года и по сегодняшний день сотрудники полиции составили 615 административных протоколов на граждан, нарушающих режим карантина, будучи на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции или на самоизоляции из-за контакта с инфицированными. В том числе с начала этого года составлено 50 протоколов об административном правонарушении. Наложено 201 постановление на общую сумму 2 млн 529 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение карантина может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в случае тяжелых последствий.



Нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний будет караться штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.



В Бурятии действует информационная система для контроля контактных лиц, находящихся на самоизоляции, и амбулаторных больных.



Списки граждан, которые являются контактными или проходят амбулаторное лечение на дому, загружаются в специальную программу ситуационного центра минцифры РФ.



С помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов, определяется путь передвижения заболевших коронавирусом, и выявляются его контакты в течение инкубационного периода заболевания. Сигнал о нарушении передается правоохранительным органам.

