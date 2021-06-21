В Улан-Удэ автобусы дезинфицируют ночью и днём









Дезинфекцию проводит компания ООО «Биофарм технолоджи». Услуга для перевозчиков бесплатная.



– Обрабатывается весь общественный транспорт - маршрутки, автобусы, трамваи спецсредством, который используют в медицинских целях. Он безопасен для пассажиров. В городе организованы четыре точки обработки. С 09:00 до 17:00 обрабатываются автобусы частных перевозчиков, в 22:00 часов – муниципальные автобусы, и в 03:00 ночи – трамваи, – сообщил санобработчик Радна Дансаранов.



Пассажирам общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены. Вход в салон без защитных масок запрещён.

