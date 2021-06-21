В Бурятии подростки стали болеть коронавирусом вдвое чаще

Прирост заболеваемости COVID-19 за неделю произошёл в основном за счёт детей до 17 лет
За последнюю неделю в Бурятии регистрируется значительный рост заболеваемости COVID-19 среди детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
21 июня на заседании республиканского оперштаба были озвучены результаты постоянного мониторинга заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю.
- В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счёт детей до 17 лет, темп прироста в этой возрастной категории составил 50%. В группе 15-17 лет этот показатель вырос в два раза, у детей до шести лет - в 1,6 раз. Поэтому просим родителей позаботиться о детях, осуществлять присмотр за ними, - сказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Ранее, после регистрации роста заболеваемости среди подростков и молодёжи в Бурятии было принято решение об ограничении допуска в торговые центры несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
В конце прошлой недели развёрнуты новые ковидные отделения в стационаре для лечения детей и взрослых на базе пульмонологического отделения детской республиканской клинической больницы по улице Модогоева. Дополнительно к имеющимся 115 койкам создали 80 новых.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за последние сутки. Суточный прирост заражённых растёт с каждым днём.
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