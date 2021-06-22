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Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%

Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки

Врач ковидного стационара в БСМП Дмитрий Матыпов через соцсети обратился к жителям Бурятии с просьбой минимизировать встречи, общение и появление в местах массового скопления людей. Видео опубликовал паблик ves_ulan_ude_ По словам медика, отделение сейчас заполнено на 99%, и продолжают поступать больные с тяжёлой формой коронавируса.

- Все они находятся в коридорах, уже госпитализировать некуда. Выписать тоже не можем, потому что не так давно поступили, - рассказал Дмитрий Матыпов.

Врач призвал не устраивать свадеб, юбилеев, дней рождения, соблюдать масочный режим, держать дистанцию и чаще мыть руки.

- Медперсонал у нас работает на износ, на 100%, устают очень сильно. Берегите себя и поберегите врачей, - добавил Дмитрий Матыпов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в социальных сетях появились фотографии со свадебного банкета, который устроил депутат Народного Хурала Бурятии. Проверку проводит Роспотребнадзор
БСМП коронавирус
 
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