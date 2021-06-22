Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки
Врач ковидного стационара в БСМП Дмитрий Матыпов через соцсети обратился к жителям Бурятии с просьбой минимизировать встречи, общение и появление в местах массового скопления людей. Видео опубликовал паблик ves_ulan_ude_ По словам медика, отделение сейчас заполнено на 99%, и продолжают поступать больные с тяжёлой формой коронавируса.
- Все они находятся в коридорах, уже госпитализировать некуда. Выписать тоже не можем, потому что не так давно поступили, - рассказал Дмитрий Матыпов.
Врач призвал не устраивать свадеб, юбилеев, дней рождения, соблюдать масочный режим, держать дистанцию и чаще мыть руки.
- Медперсонал у нас работает на износ, на 100%, устают очень сильно. Берегите себя и поберегите врачей, - добавил Дмитрий Матыпов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в социальных сетях появились фотографии со свадебного банкета, который устроил депутат Народного Хурала Бурятии. Проверку проводит Роспотребнадзор.
Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается всё сильнее
В этом сезоне обращений по поводу укусов клещей меньше, чем год назад
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки
Архитекторы решили, что скульптура не должна смотреть в сторону школы
Рейтинг возглавил Бахчисарай
Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года
Женщина сама дописала ложные сведения в справку
В двух районах ожидаются грозы с порывистым ветром
Аягма Ванчикова заявила, что коронавирус становится агрессивней
Боевые стрельбы проходили на полигоне «Бурдуны»
В регионе проходит первый этап акции «Вода - безопасная территория»
Ручей Голубой продолжает подмывать разрушенный мост
В исправительном учреждении рассказали о вреде наркотиков
Аферисты пишут родителям и предлагают «помочь»