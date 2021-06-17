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Глава Бурятии не исключил введение локдауна

Глава Бурятии не исключил введение локдауна
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов объяснил, при каких условиях может быть объявлен повторный локдаун

Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Здесь комбинация факторов – это суточный прирост, загрузка коечного фонда. Если у нас суточный прирост, как в прошлом году, будет 260 в сутки и полное отсутствие коечных мест, будем вводить дополнительные ограничения, более серьёзные. Чтобы их не допустить, просьба к людям: детей держите дома, сами по вечерам куда-то не ходите. Это существенно повлияет, - прокомментировал Алексей Цыденов.

Кроме того, он отметил: дано поручение, чтобы работодатели перевели часть работников на дистанционный режим работы. Тех же, кого нельзя перевести на удалёнку – ввести для них гибкий график работы.

- Растяните график до обеда, чтобы кто-то приезжал к 8, кто-то к 10, кто к 11, 12. Это снизит нагрузку на транспорт, в автобусах будет меньше людей, в-третьих, автобусы будут ездить быстрее, пробок не будет, - призвал глава Бурятии.

Локдауны жители Бурятии пережили дважды. Первый был весной 2020 года, он был общероссийский. В ноябре 2020 года власти республики на две недели приостановили работу всех торговых центров, объектов общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейной, учреждений допобразования. 

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал журналистам, что ограничения не помогли резко улучшить ситуацию с выявляемым количеством заражённых, однако ситуация изменилась в лучшую сторону с запасом коечного фонда, тяжестью состояния выявляемых заражённых и обеспечением лекарствами. 

- Мы практически ликвидировали очередь по тестированию. Когда мы вводили локдаун, было 25 тысяч не сделанных тестов, сегодня мы укладываемся полностью в два дня. То, что мы хотели добиться этими ограничениями, в принципе, мы это получили. Завтра штаб, на котором уже будем официально принимать решение. Но повторюсь, те предпосылки, которые нам были необходимы, чтобы снять часть ограничений в экономике и в том числе по учёбе, выход школьников на очную учёбу, обеспечены. Мы будем выходить на нормальный режим работы, - рассказывал глава Бурятии.

В Бурятии разрастается третья волна коронавируса. За последние сутки ковид выявили сразу у 223 человек. С каждым днём суточный прирост больных становится всё больше.

Недавно в Бурятии уже ввели временные ограничительные меры. Так, закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. Запрещены репетиции в учреждениях культуры. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов. В июне отменены все массовые мероприятия республиканского уровня. 

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