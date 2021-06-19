По цветущей Баргузинской долине

Устье Баргузина окутал предрассветный туман, на берегах реки оживление — местные рыбаки удивляются: что здесь делают заезжие фотографы без удочек? В заводях, укреплённых брёвнами, когда-то вязали плоты-сигары из леса и сплавляли их затем по морю до порта Байкал. Теперь же это излюбленные места для рыбалки.
В посёлке Баргузин удалось посетить сразу два музея: школьный историко-краеведческий и частный музей «У Петровича» в доме краеведа и фотографа Леонида Будунова. Невероятное количество экспонатов различной тематики развешано прямо во дворе дома и в подсобных постройках. Особенно поразила коллекция фотоаппаратов, более 80 штук. Именно с них всё и началось, — вспоминает Леонид Петрович. Ещё более удивительно, что все экспонаты можно подержать в руках — ощутить увесистость зуба мамонта, покрутить объектив старинной камеры, полистать редкую книгу стихов Шандора Петефи...
Остановившись в деревне Шапеньково поснимать цветущую черёмуху, внезапно обнаружили шагающего по улице в окружении детворы медведя! Оказалось, так администрация поселения «Баргузинского» поздравляла детей с праздником детства. 1 июня провести мероприятие не удалось из-за непогоды, поэтому перенесли уличное представление на несколько дней, дождавшись тепла. Раздавал конфеты ребятне вместе с медведем также мультяшный персонаж Спанч Боб.
— Обычно мы проезжаем сёла мимо, снимая только природные объекты. Но праздник в Шапеньково удивил, и мы решили заглянуть и в другие поселения. И не зря. Очень порадовало уютное Суво. Сувинский саксонский замок я уже снимал. Внизу же оказалось не менее интересно, — рассказывает Сергей Тарасенко.
Также фотографы посетили Улюн, Уро, Душелан, Юбилейный, солончаки у Алгинских озёр и священное место Бухэ-Шулун (камень-бык).
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