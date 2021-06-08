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Байкал в начале лета

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
1 июня фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко отправился в фотоэкспедицию по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Вашему вниманию — первый репортаж с берегов великого сибирского озера-моря

С тех пор, как Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, восточный берег Байкала в шутку стали называть дальневосточным побережьем. Начиная от Гремячинска до Максимихи, автомобильная дорога идёт вдоль берега, часто подходя почти вплотную к нему. Кроме популярных Черепахи и губы Крестовой, здесь есть множество живописных бухт, которые обычно все проезжают мимо.

Некоторые же культовые фотографические места, такие как крохотный островок на Безымянке или мыс Духовой с огромными валунами, надёжно скрыты от посторонних глаз. Чтобы добраться до них, нужно свернуть с автотрассы.

— Лето в этом году упорно не желало наступать, и перевал Пыхта на выезде из Улан-Удэ встретил нас дождём и снегом. В следующие дни хоть и стояла 30-градусная жара, у самого берега было весьма прохладно — некоторые бухты были полностью забиты льдом. Слегка с опозданием зацвёл багульник. Прибрежные камни густо покрыты липочаном — бабочками ручейника. В лесу в устье Баргузина мы обнаружили гнездовье серых цапель, а на Мягкой Карге в Забайкальском нацпарке наблюдали уток. Туристов ещё нет, а на местах отдыха проводится противоклещевая обработка. Клещей, кстати, много, — рассказывает Сергей Тарасенко.

Байкал
 
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