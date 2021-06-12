Дюны Баргузинской долины

В начале лета фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фотоэкспедиции по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Самая живописная часть маршрута прошла по куйтунским пескам
— Одна из главных туристических достопримечательностей Баргузинской долины — песчаная дюна у реки Аргады, так называемая «подкова Аргады». Дюн на самом деле гораздо больше, как на самой Аргаде, так и на Баргузине и его протоках. Но найти их не так просто, дороги здесь крайне запутаны. Некоторые дюны частично заросли травой и деревьями. По сути, вся Куйтунская степь — это огромный песчаный массив, слегка поросший травой. Аналогичные пески есть и в Улан-Удэ, это Гнилая горка у протоки Забоки. Вся Зауда практически стоит на песках, — рассказывает Сергей Тарасенко.
Недалеко от села Эласун в местности Нижний Куйтун находится субурган великого йогина Соодой ламы. Дорога к дюнам проходит рядом с этим культовым местом. Соодой лама признан мировым буддийским сообществом воплощением великого индийского философа и йогина Нагарджуны, легендарного основоположника Махаяны, Учения «Срединного Пути», переданного ему Буддой Мудрости Манджушри.
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