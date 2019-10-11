По осенней Баргузинской долине. Часть 1: Суво

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сувинский замок, где, согласно поверью, обитают хозяева ветров, Бык-камень и сад камней: «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В начале октября фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фото-туре по Баргузинскому и Курумканскому районам Бурятии.



Первой остановкой в пути стал Сувинский саксонский замок — живописная гряда останцев у подножия Икатского хребта возле села Суво. На эвенкийском «сувойя» или «суво» означает «вихрь». Считалось, что именно здесь обитают духи — хозяева ветров. Далее по дороге к посёлку Юбилейный фотографы посетили ещё две достопримечательности Баргузинской долины — Бык-камень Бухэ-Шулун и Ининский сад камней, образовавшийся, вероятно, в результате катастрофического схода ледников.



— От Юбилейного мы решили свернуть вправо и проехали по лесной дороге в глушь, до слияния рек Ины и Туракчи. На удивление, место оказалось весьма обитаемым — рыбаками и грибниками, - поделился Сергей Тарасенко. – Отобедав похлёбкой с костра, мы отправились дальше, искать знаменитую песчаную дюну.



Смотрите в следующих репортажах: дюны Аргады и Аллинское ущелье Баргузинского хребта.

