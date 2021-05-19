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В Бурятии медведь разгуливал возле моста

В Бурятии медведь разгуливал возле моста
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Медведя заметили около Северобайкальска

В Бурятии на реке Тыя за вторым мостом между городом Северобайкальск и микрорайоном Заречный заметили медведя. На вид ему примерно 1,5 года, сообщает группа «Северобайкальск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Северобайкальска.

Информация о приблизившемся к городу медведю передана в Бурприроднадзор.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители села Хурашма Иволгинского района встретили одинокого медвежонка. Малыш, который оказался без матери, бегал по улице и картофельному полю.

В последнее время жители посёлка Усть-Баргузин отмечают множество медвежьих следов на побережье Байкала. Жители Максимихи сообщают, что косолапый вышел к их селу.

В случае, если вышедший к людям медведь реагирует на хлопки и громкие звуки, его пытаются отпугнуть обратно в лес. Маленьких медведей могут отловить и вывезти в лес как можно дальше от поселений. Агрессивных медведей, которые представляют реальную опасность для жизни людей, разрешено отстреливать. Решение принимается в каждом случае индивидуально.


медведь
 
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