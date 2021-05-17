Жители пригорода Улан-Удэ повстречали медвежонка

Одинокий медвежонок бегал по селу
Жители села Хурашма Иволгинского района Бурятии встретили медвежонка. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
- 11 мая, село Хурамша. Местные сняли на видео одинокого медвежонка. Он бегал по улице, - говорится в сообщении.
Затем малыш перелез через ограду и убежал в сторону леса по картофельному полю.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в иркутском питомнике «К-9» приютили осиротевшего и истощённого двухмесячного медвежонка
. Его обнаружили сидящим на трассе недалеко от Улан-Удэ, матери поблизости не было. Медвежонок был очень голоден и обезвожен.
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Одинокий медвежонок бегал по селу
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