Улан-удэнец встретил медвежонка в пригороде

Медвежонок бежал вдоль дороги около пригородного села Вамистрово. Кадрами неожиданной встречи поделился улан-удэнец Булат Ахметханов. Видео опубликовала телекомпания «Тивиком» в своём Instagram-паблике
Улан-удэнец с товарищем застали косолапого ранним утром. После недолгой пробежки вдоль трассы медвежонок свернул и убежал вглубь кустов.
Неизвестно, где мать медвежонка – находится ли неподалёку или погибла, и он остался один.
В комментариях горожане переживают за жизнь маленького медведя, предполагая, что на него могут напасть собаки.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в мае одинокий медвежонок бегал по селу Хурамша Иволгинского района.
В конце апреля в иркутском питомнике «К-9» приютили осиротевшего и истощённого двухмесячного медвежонка. Его обнаружили сидящим на трассе недалеко от Улан-Удэ, матери поблизости не было. Медвежонок был очень голоден и обезвожен.
В апреле 2020 года маленького медвежонка нашли на территории ТЭЦ в посёлке Каменск. Позже его увезли в лес в надежде, что медведица найдётся.