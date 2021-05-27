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Бурятских борцов вызвали на крупные сборы

Бурятских борцов вызвали на крупные сборы
Общество,  Фото:страница Евгения Жербаева
Представители Бурятии поучаствуют в сборах команды России для подготовки к Олимпиаде

Бурятские борцы Евгений Жербаев, Алдар Бальжинимаев и Балдан Цыжипов примут участие в тренировочных сборах сборной команды России для подготовки к Олимпийским играм. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

- Будем готовиться. После чемпионата России форма у всех хорошая. Всё это время мы тренировались, не расслаблялись. Сейчас на всех этих трёх сборах будем работать. В общем, всегда заряжены и всегда в обойме, только соревнования нужны, - рассказал Евгений Жербаев.

Первый этап подготовки стартует в Сочи 28 мая Второй сбор пройдёт в Кисловодске, а заключительный, третий, во Владивостоке.

На прошедшем в марте в Улан-Удэ чемпионате России по вольной борьбе Евгений Жербаев (весовая категория 70 кг) завоевал серебряную медаль, Балдан Цыжипов (весовая категория до 125 кг) и Алдар Бальжинимаев (в весовой категории до 61 кг) - бронзовые.

В 2020 году Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов не смогли принять участие в чемпионате России, тогда республиканское минспорта объясняло назвало причиной «состояние здоровья».

Яркая победа была в 2020 году у Балдана Цыжипова на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске – он взял золото, а Евгений Жербаев – бронзу.

В том же году тяжеловес Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Риме. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев тогда отдельно похвалил Балдана.




спорт вольная борьба Олимпийские игры
 
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