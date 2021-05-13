Как в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе – фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с предолимпийского чемпионата России
11-12 мая в Улан-Удэ состоялся предолимпийский чемпионат России по женской борьбе. Медали были разыграны в десяти весовых категориях. За них боролись спортсменки из 24 регионов.
Бурятия выставила 23 спортсменки, из них до финала дошли трое. Золото завоевали Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Серебро у Стальвиры Оршуш. Ещё одна серебряная медаль у Кристины Тамразян, которая выступает за Иркутскую область/Бурятию.
Бронзовые медали взяли три представительницы Бурятии – Нина Адучиева, Наиля Абзалова, и Анна Щербакова (до 62 кг). Последняя одержала шикарную победу, буквально вырвав медаль на последних секундах, при этом проигрывая по ходу встречи.
Зал был заполнен на 50%. В отличие от мартовского мужского чемпионата России по вольной борьбе, зрителям не нужны были справки об отсутствии коронавируса.
Призовой фонд женского чемпионата от генерального партнера чемпионата компании АО «ЗГРП» составил 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на каждую весовую категорию. Победители получат 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей.
Вице-президент федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев заявил, что Улан-Удэ – один из лучших городов, которые принимали у себя чемпионаты России по борьбе.
Новоиспечённая чемпионка России Ирина Ологонова после чемпионата дала интервью, рассказав, как пережить шесть лет без побед и не уйти из спорта.
Полные результаты чемпионата России по женской борьбе-2021 в Улан-Удэ:
До 50 кг.
1. Вероника Гурская (Крым).
2. Валерия Чепсаракова (Кемеровская обл.).
3. Екатерина Михалова (Москва) и Анжелика Федорова (Кемеровская обл.)
До 53 кг.
1. Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург).
2. Стальвира Оршуш (Бурятия).
3. Лейла Карымова (Оренбургская обл.) и Нина Адучиева (Бурятия).
До 55 кг.
1. Екатерина Исакова (Красноярский край).
2. Татьяна Новик (Красноярский край).
3. Айгерим Султанбекова (Московская обл.) и Марина Симонян (Ростовская обл.-Московская обл.)
До 57 кг.
1. Ирина Ологонова (Бурятия).
2. Хадижат Муртузалиева (Дагестан).
3. Наиля Абзалова (Бурятия) и Севиль Назарова (Якутия).
До 59 кг.
1. Валерия Коблова (Московская обл.).
2. Анастасия Сидельникова (Кемеровская обл.).
3. Кристина Михнева (Севастополь) и Юлия Алборова (Москва)
До 62 кг.
1. Анжела Фоменко (Москва - РСО-Алания).
2. Анастасия Парохина (Сахалинская обл.).
3. Светлана Липатова (Татарстан) и Анна Щербакова (Бурятия)
До 65 кг.
1. Мария Кузнецова (Бурятия).
2. Кристина Тамразян (Иркутская обл.)
3. Дарья Бобрулько (Брянская обл.) и Анна Краснова (Ульяновская обл.)
До 68 кг.
1. Ханум Велиева (Красноярский край).
2. Анастасия Братчикова (Московская обл.).
3. Татьяна Смоляк (Брянская обл.) и Наталья Федосеева (Кемеровская обл.)
До 72 кг.
1. Ксения Буракова (Дагестан).
2. Алена Стародубцева (Красноярский край).
3. Альбина Русина (Москва)
До 76 кг.
1. Екатерина Букина (Московская обл.).
2. Кристина Шумова (Красноярский край).
3. Кристина Дудаева (Санкт-Петербург) и Мария Силина (Краснодарский край)
Как в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе – фоторепортаж
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