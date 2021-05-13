Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»

Уровень проведения чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ сравнили с чемпионатами Европы
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проведение преолимпийского чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ повышает шансы попадание бурятских бориц в олимпийскую сборную. Глава отметил, что вся Бурятия гордится своими спортсменками, цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.
- Для нас почётно в этом году уже второй раз принимать чемпионат России по борьбе. Два месяца назад приняли чемпионат по мужской борьбе, сейчас по женской. На ковре встретились самые сильные представительницы женской борьбы России. Наша республика гордится своими борицами. И для нас почётно, что сегодняшний чемпионат один из самых ответственных, в основе которого лежит борьба тех, кто будет защищать честь страны на Олимпийских играх. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы в нашей республике проводились подобные крупные соревнования. Потому что это стимул для молодежи заниматься спортом, привлечение большего количества людей в спортзал. А спорт - это правильное воспитание, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Участники и гости чемпионата России по женской борьбе, проходившего в Улан-Удэ с 11 по 12 мая, высоко оценили организацию соревнований.
По словам вице-президента федерации спортивной борьбы России Омара Муртазалиева, Улан-Удэ стал одним из лучших городов, которые принимали у себя чемпионаты России по борьбе.
- Если оценивать по пятибалльной шкале, то, я думаю, это пять с плюсом. Зрителей на трибунах много, люди очень открытые, тепло принимают всех спортсменов. Главный тренер сборной России по женской борьбе Александр Борзунов впервые в Улан-Удэ и он отметил, что это уровень чемпионатов Европы. Великолепные впечатления, - отметил Омар Муртазалиев.
Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе среди женщин проходил в Улан-Удэ 11-12 мая. В турнире приняли участие 130 спортсменок из 23 регионов страны. Спортсменки из Бурятии завоевали медали всех достоинств. Бронзовыми призёрами стали Нина Адучиева, Наиля Абзалова и Анна Щербакова. Чемпионками стали Ирина Ологонова и Мария Кузнецова. Серебро у Стальвиры Оршуш, а также у Кристины Тамразян, которая выступает за Иркутскую область и Бурятию.
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
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