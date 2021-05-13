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Ирина Ологонова: «На улице узнают и взрослые, и дети»

Ирина Ологонова: «На улице узнают и взрослые, и дети»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новоиспечённая чемпионка России Ирина Ологонова рассказала, как пережить шесть лет без побед и не уйти из спорта

На прошедшем в Улан-Удэ чемпионате России по женской борьбе трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира Ирина Ологонова одержала знаковую для себя победу. Она вернулась на верхнюю ступень пьедестала почёта спустя шесть лет после последней победы. Федерация спортивной борьбы России на сайте WRESTRS.RU представила интервью с Ириной Ологоновой.

- Я старалась бороться надёжно, - сказала Ирина Ологонова. – Задачи выйти, и сразу сделать 10-0 не было. Нужно было повести в счёте и затем бороться по ситуации. Практически всё прошло так? как мы с тренером задумывали. Я довольна, тем как прошла финальная схватка.

- А тренер вам всё время эмоционально кричал…

- Тренер всегда ругается, потому что он сильно переживает. Они больше переживают, чем сами спортсмены. Нам переживать некогда, нужно выходить и бороться. Конечно, волнение присутствует, но оно обычно перед схваткой, а когда на ковёр выходишь, всё забывается. А при поддержке наших болельщиков вообще невозможно стоять и волноваться. Наши болельщики всегда организуют нам огромную поддержку, они самые лучшие.

- Когда вы последний раз выигрывали чемпионат России?

- Очень давно в 2015 году, прошло уже шесть лет. Вот поэтому и заплакала. Я уже забыла, какие они победные эмоции.

- За столько лет без побед не было желания закончить с борьбой?

- Вот прямо таких серьёзных моментов, чтобы я думала, что бросаю и ухожу, у меня не было. Всегда держало желание выигрывать. Я так соскучилась по этому. И из-за этого было ещё больше желания, но то травмы мешали, то никак не получалось именно выиграть, становилась то второй, то третьей. Чего-то все время не хватало, но я верила, что должна переступить эту маленькую черту.

- Где находили поддержу?

- Моя главная поддержка – мой тренер Андрей Владимирович Бузин. Иногда кажется, что у него желания намного больше, чем у меня. Он мне всё время говорит, что я способна на большее. Что мы много сделали, многое прошли и что нас ждет большее.

- Четыре года назад вы боролись за лицензию и переходили в более лёгкий вес до 53 кг, сейчас наоборот – в более тяжёлый 57 кг…

- У меня двойственные впечатления от борьбы в этой категории. Вес у меня маленький, я не гоняю, и когда есть провес, мне бороться тяжело, а когда чистый вес, я чувствую, что это моё. Поэтому здесь мне было удобно, а вот в прошлом году в Казани был провес, и это сыграло не в мою пользу. Многие думают: «Что такого 2 кг?» А на самом деле это играет большую роль. В большом спорте согнать те самые последние 2 кг, даётся тяжело и это сказывается на результате.

- Олимпийская мечта ещё жива?

- Конечно, ради этого только и тренируюсь. Моя цель - это Олимпиада, и не только попасть туда, но и выиграть. Она меня держит в спорте и помогает не сдаваться. И я очень надеюсь, что мне ещё дадут шанс побороться за место в сборной.

- Вам нравится выступать в родной Бурятии?

- Это очень ответственно и приятно. Когда так болеют, ты не можешь подвести, тебе деваться некуда – выходишь и делаешь. С другой стороны, очень волнительно, потому что люди переживают, надеются и ждут, чтобы ты выиграл. Они хотят только золота. В этот раз мне было очень волнительно и даже страшно. В 2019 году, когда чемпионат также был в Улан-Удэ, я проиграла в полуфинале и потом за третье место тоже. Но я помню, как меня тогда поддерживали. Люди так мне хлопали! Поэтому мы поработали, исправили ошибки и все получилось.

- Вас узнают на улице?

- Да и взрослые и дети. И в основном у людей такая смешная реакция: «О, наша Ира, здравствуйте, поздравляем вас! А вы такая маленькая! По телевизору показывают вы такая большая! А вы такая симпатичная – по телевизору не так показывают». Очень забавная реакция. И я начинаю пересматривать видео. Неужели я там такая страшная. На ковре особо красоваться некогда, мы же бороться выходим. Просто многие думают, что мы борцы такие качки (смеется).

Как сообщал «Байкал-Daily», золото чемпионата России в Улан-Удэ завоевала также бурятская спортсменка Мария Кузнецова. Серебро у Стальвиры Оршуш, а также у Кристины Тамразян, которая выступает за Иркутскую область и Бурятию. Бронзовыми призёрами стали спортсменки из Бурятии Нина Адучиева, Наиля Абзалова и Анна Щербакова.





спорт вольная борьба чемпионат России
 
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