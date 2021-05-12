Бурятская борица вырвала бронзу на последних секундах

Однако тренерский штаб из Якутии не согласился с решением арбитра и запросил видеоповтор. Судейский штаб ещё раз пересмотрел момент и приплюсовал Анне Щербаковой дополнительный бал. В итоге схватка закончилась со счётом 6:4.

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