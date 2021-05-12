Бурятская борица вырвала бронзу на последних секундах

В Улан-Удэ завершилась утренняя часть заключительного дня предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. С 11 часов в ФСК проходили утешительные встречи и поединки за третьи места во всех весовых категориях.
В эту стадию соревнований удалось выйти шестерым бурятским спортсменкам. Бронзовые медали удалось завоевать трём из них. Это Нина Адучиева (до 53 кг.), Наиля Абзалова (до 57 кг.) и Анна Щербакова (до 62 кг).
Стоит отметить поединок Анны Щербаковой. Спортсменка из Бурятии встретилась на ковре с Алиной Казымовой из Республики Саха-Якутии. Всю встречу Казымова держала дистанцию по очкам и за семь секунд до конца поединка вела со счётом 1:4. Но Щербакова собралась с силами, обхватила свою соперницу и совершила два переворота, за что судья дал дополнительно четыре очка. После финального свистка на табло счёт был уже 5:4.
Однако тренерский штаб из Якутии не согласился с решением арбитра и запросил видеоповтор. Судейский штаб ещё раз пересмотрел момент и приплюсовал Анне Щербаковой дополнительный бал. В итоге схватка закончилась со счётом 6:4.
Сейчас в Физкультурно-спортивном комплексе перерыв, организаторы готовят зал к церемонии открытия. Как сообщал «Байкал-Daily», она начнётся в 18:00. Сразу после стартуют финальные поединки. За золото поборются представительницы Бурятии Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова.
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