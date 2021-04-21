Ледовая переправа действовала на реке Витим
Из-за активного таяния льда и образования воды в колее в Бодайбинском районе Иркутской области на реке Витим закрыта ледовая переправа «город Бодайбо – микрорайон Бисяга». Она была последней ледовой дорогой в регионе.
Всего в этом сезоне в Иркутской области действовали 56 ледовых переправ. Ежедневно за их состоянием следили работники обслуживающих организаций. На сегодня все они закрыты, съезды к ним перекрыты, выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие основных рек Иркутской области ожидается на 1-7 дней раньше нормы. 20 апреля продолжится вскрытие рек Белая, Китой, Ия, 20-23 апреля - рек Иркут, Уда, Бирюса, Ока. Вскрытие реки Лена - 26-27 апреля на участке Качуг – Жигалово, 28 апреля - в районе Усть-Кута, 3 мая - в районе Киренска. 1-3 мая прогнозируется вскрытие реки Киренги, 5-10 мая - реки Нижняя Тунгуска, 12 мая - реки Витим, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Бурятии закрыли последнюю ледовую переправу. Она находилась на севере республики.
В Иркутской области растаяла последняя ледовая переправа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых
Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут
Низовкина уверена, что без проблем выдержит очередную голодовку
Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат страны по женской борьбе
Конкурс продлится до середины мая
Девочка практически погибала от удушья
Женщину задержали в аэропорту
Прокуратура внесла представление главе района
Работодатель не возместил деньги добровольно
Уровень воды в реке понизился
В деле разбиралась прокуратура
В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня