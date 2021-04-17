Последняя официальная переправа была в Муйском районе
В пятницу, 16 апреля, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам закрыли последнюю в БУрятии официальную ледовую переправу. С этого дня любое передвижение транспорта и людей через ледовые переправы запрещено.
- Переправа располагалась в Муйском районе на реке Муя и соединяла посёлок Усть-Муя с региональной трассой. Для её закрытия были организованы все соответствующие мероприятия и установлены запрещающие знаки. Подъезды заблокированы с обеих сторон, - сообщил старший госинспектор Центра ГИМС Виктор Кузнецов.
Весной в Бурятии опасными местами для посещения являются все водоёмы, но особенно озеро Байкал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце января – начале февраля на Байкале в Бурятии в ушедших под лёд автомобилях погибли четыре человека.
В Бурятии закрыли последнюю ледовую переправу
Общество, Фото:
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