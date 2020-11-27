Медики показали работу ковидного роддома в Улан-Удэ

- Это делается с целью профилактики заражения персонала и с целью охраны здоровья наших беременных женщин, - рассказала главная акушерка Татьяна Капорская.







Далее показан операционный блок. Сотрудники заверили, что работа его не нарушена, и операции проходят в прежнем режиме. Также показали палаты, где находятся мамы с детьми, и выписную комнату.





- Алгоритм действия акушерки тот же самый. Она выявляет все жалобы по домофону, после этого начинает работать. Здесь мы заведомо исключаем то, что здоровый пациент по ошибке может обратиться к персоналу, который работает в ковидном госпитале, - пояснила Татьяна Капорская.







