Медики показали работу ковидного роддома в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», в городском роддоме Улан-Удэ развернули ковидный стационар для беременных и рожениц. Сотрудники роддома провели видеоэкскурсию по стационару. Они пояснили, что этим роликом хотят развеять все страхи поступающих в медучреждение.
Здесь разработан новый порядок маршрутизации беременных и рожениц. Перед тем, как женщина попадёт в помещение больницы, у неё через домофон уточнят, нет ли неё температуры, насморка, кашля и других признаков ОРВИ. Также уточнят, является женщина контактной, сдавала ли тест на коронавирус и прочее. Только после этого её впустят в «чистую зону».
Здесь беременных принимает дежурная акушерка, которая находится на рабочем месте в облегчённом варианте защитного костюма – маске, шапочке, защитном экране, перчатках.
- Это делается с целью профилактики заражения персонала и с целью охраны здоровья наших беременных женщин, - рассказала главная акушерка Татьяна Капорская.
Затем показали работу родильного зала «чистой зоны». Здесь сохранились прежние меры – персонал работает в обычной медицинской форме и в масках. Всего здесь восемь родильных залов, все они оснащены одинаково.
Далее показан операционный блок. Сотрудники заверили, что работа его не нарушена, и операции проходят в прежнем режиме. Также показали палаты, где находятся мамы с детьми, и выписную комнату.
Затем «экскурсоводы» роддома отправились в другое здание, где находятся больные коронавирусом или с подозрением на ковид. Над дверью висит соответствующая надпись.
- Алгоритм действия акушерки тот же самый. Она выявляет все жалобы по домофону, после этого начинает работать. Здесь мы заведомо исключаем то, что здоровый пациент по ошибке может обратиться к персоналу, который работает в ковидном госпитале, - пояснила Татьяна Капорская.
Здесь персонал уже облачён в защитные костюмы, используется защитный экран, маска, перчатки. По словам медработницы, в этих костюмах не очень удобно работать, но они уже адаптировались.
В завершение медики пояснили, что видео снимали на телефон, который был и остался в ковидном стационаре. Также здесь уверили, что ничего из этого стационара в необработанном виде не выходит. Персонал также не пользуется личными телефонами во время работы.
В отделение новорождённых медработники не пошли, объяснив тем, что существуют высокие риски заражение детей и их мамочек. Но Татьяна Капорская уверила, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.
На момент публикации видео сообщалось, что в «красной» зоне принято более 40 родов, проведено более 20 операций. Были выписаны домой с выздоровлением более 30 пациенток. 42 ребёнка, рождённых от матерей с коронавирусной инфекцией, здоровы. Дети находятся в отдельной карантинной зоне, где за ними ведётся динамическое наблюдение и обследование.
- Совместное пребывание матери и ребёнка по понятным причинам невозможно, поэтому для спокойствия матерей мы используем видеосвязь. Мамы могут посмотреть на своего малыша и получить полную информацию о его состоянии от врачей неонатологов, - пояснили медики.
Выписка рожениц производится через выход, далеко находящийся от «чистой зоны».
В комментариях подписчики благодарят медиков за экскурсию: «Как здорово, что в такое сложное время, можно спокойно рожать в комфортных, главное - безопасных условиях, где все предусмотрено для сохранения здоровья мамочки и ребёнка. Спасибо!!!», «Стало всё понятно! Спасибо за экскурсию. Скоро к вам», «Спасибо за видео».